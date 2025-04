Questões envolvem três áreas de conhecimento

Os candidatos que compareceram à 1ª fase do Vestibular da Uece, neste domingo, 27, realizaram provas distribuídas em disciplinas de três áreas de conhecimentos: Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia); Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química); Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa).

Ana Luiza, de 20 anos, também tenta uma vaga para Medicina. Estava com as amigas Raíra Rebeca, 22, e Sara Campelo, 20. As três são alunas do mesmo cursinho preparatório. Tentam o vestibular da Uece pelo terceiro ano consecutivo.

Há três anos, Ana Luiza estuda em um cursinho particular. Quer a vaga em universidade pública. Veio de Russas, a 167 km de Fortaleza. Para ela, os primeiros anos de preparação para o vestibular são os mais difíceis.

"Nos outros anos a gente já vai se acostumando com o ritmo, mas sempre anseia pelo fim. No início é mais difícil. É porque eu vim do Interior, lá a gente não tem tanta base, então nos deparamos com um choque de realidade. Então, o mais difícil é se adaptar", admitiu.

Raíra Rebeca indicou que controlar as emoções é importante, pois a ansiedade e o nervosismo podem prejudicar.

"Hoje estou um pouco mais tranquila. É uma questão de confiar, porque às vezes quando a gente fica mais nervosa, pode acabar perdendo uma questão, essas coisas. O importante é relaxar", sugeriu. Ela está no quarto ano de cursinho.

Antes da prova, demonstrou confiança. "Espero entregar o melhor possível hoje (ontem). Espero que a gente entregue tudo que estudamos nesses últimos anos. Estamos em uma caminhada árdua no cursinho, mas a gente espera que dê certo".