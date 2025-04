Seduc adota programa para reduzir deficiência na disciplina

Kelem Freitas, coordenadora de Acompanhamento e Desenvolvimento Escolar para Resultados de Aprendizagem da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), explica que o Ceará adotou o programa Foco na Aprendizagem em 2024.

Com quatro eixos, a política prevê a aplicação de uma avaliação diagnóstica formativa no início do ano letivo, formação de professores de Língua Portuguesa e Matemática, distribuição de material didático estruturado e um programa de tutoria, com a contratação de docentes para apoiar o trabalho do professor de sala.

Um outro programa, chamado Mais Aprendizagem Matemática, foi implementado para dar mais suporte à disciplina com piores indicadores.

"A gente acredita que esse ano de 2025 teremos bons custos a acolher. É um processo. Tudo na educação é a curto, médio e longo prazo. Estamos trabalhando para que os resultados sejam melhores a cada ano. Não chegamos ainda ao patamar de 2019, mas estamos muito próximos a isso", afirma.

De 17 de março a 6 de abril de 2025, o Ministério da Educação (MEC) promoveu a Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática. O objetivo é colher respostas dos professores sobre perfil profissional, demandas formativas, práticas pedagógicas, desafios para o ensino, visões sobre currículo e estratégias de avaliação. Isso deve basear políticas para melhorar o aprendizado na área.