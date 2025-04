Projeto Pipa: 71,6% dos processos de famílias com neurodivergentes são demandas de saúde

Foto: FÁBIO LIMA CRIANÇAS neurodivergentes recebem atendimento jurídico no projeto Pipa

Um total de 572 atendimentos foram realizados no primeiro ano de implementação do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens com Neurodivergência". O programa é uma parceria entre o Instituto da Primeira Infância (Iprede)e a Defensoria Pública do Estado do Ceará para assegurar o bem-estar de, atualmente, 4 mil atípicos.

O dado que se sobressai é acerca das demandas relacionadas à saúde por somarem 397 casos (ou 71,66%), enquanto os casos da vara familiar são 157 procuras (28,34%).

LEIA MAIS | Matrículas de educação especial triplicam em 10 anos no Ceará; maioria é de alunos autistas







Os atendimentos são realizados na sede do Iprede, na rua Professor Carlos Lobo, número 15, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, para abranger as áreas de saúde e família, oferecendo um atendimento jurídico integral e gratuito, além de promover educação por meio de rodas de conversas temáticas sobre educação, saúde, transporte, moradia, violência de gênero etc.

Segundo o pediatra e presidente do Instituto, Francisco Sulivan Bastos Mota, a condição mais comum no local é o espectro autista. "Nós temos 2.600 crianças com deficiência, dessas 2.000 são autistas", afirma o médico.

Sulivan destaca que no início da carreira o termo "neurodivergente" não existia no vocabulário popular. Sendo assim, as pessoas eram lidas como deficientes mentais e com distúrbio, mesmo carecendo de pesquisas a respeito do autismo, como uma inflamação cerebral.

De acordo com Yamara Lavor, defensora pública do Iprede, o maior aprendizado no primeiro ano é poder efetivar direitos de crianças e adolescentes atípicas para garantir que sejam cumpridos as autorizações.

Conforme a defensora pública geral do Estado do Ceará, Sâmia Farias, o desafio a ser enfrentado como a menor instituição do sistema de justiça (366 defensores) é reinventar formas de sair dos gabinetes dos fóruns e chegar mais próximo à população.

"Essa parceria com o Iprede é um laço e uma união para que possamos proporcionar o atendimento jurídico. Não são só atendimentos, são rostos, vidas e pessoas”, define.

Interiorização do Projeto Pipa

Sobre a escolha do nome do projeto, as defensoras respondem que foi adotado o termo que fosse lúdico. "A pipa tem a questão do voar, da liberdade e de realmente galgar novos voos e direitos", esclarecem.

Desta forma, informam que o interior do Ceará não é à parte da iniciativa, porque também integra o público-alvo por não necessariamente precisar residir na Capital para dispor dos recursos gratuitos. Para isto, é fundamental disponibilizar documentação pessoal e comprovante de endereço.

"Assim, nós ingressamos com ações quando necessário, mas o foco sempre é tentar resolver de forma célebre e mais efetiva possível, sem necessariamente judicializar", pondera Sâmia.

A profissional também relata que a dificuldade vai além da medicação se solicitada, pois muitas pessoas estão em filas de consultas e de exames. O problema é que os atendidos possuem a necessidade maior de suporte de psicólogo e terapeuta ocupacional.

Segundo a defensora, para resolver as questões diárias realiza-se um fluxo com a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) ou do município onde o requisitante habita para tentar solucionar. Em caso de negativa, é judicializado.

As demandas de saúde recebidas pelo Projeto Pipa são inicialmente encaminhadas ao Núcleo de Atendimento Inicial em Saúde (Nais), que integra o Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa). O Nais atua buscando a solução extrajudicial dos casos, por meio da via administrativa.

Na área do direito de família, o projeto também recebe e acompanha pedidos de ações de divórcio, guarda, alimentos, interdição ou curatela, cumprimento de sentença, dissolução de união estável, retificação de registro civil, entre outros.

A atuação integrada do Pipa permite que as famílias tenham acesso, em um único local, ao suporte necessário tanto para questões jurídicas quanto para encaminhamentos de saúde, sem a necessidade de deslocamento entre diferentes núcleos da Defensoria.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Francisco Sulivan Bastos Mota, diretor do Iprede. Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Sâmia Farias, defensora pública geral do estado. Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Sâmia Farias, defensora pública geral do estado. Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Sâmia Farias, defensora pública geral do estado. Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 29.04.2025: Defensoria e Iprede celebram o primeiro ano do projeto "Pipa – Direitos para Crianças e Jovens. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Projeto Pipa acolhe mulheres em busca de melhores condições de vida ao filho

O projeto foi apresentado à Francisca Erineide, 48, dona de casa, por uma equipe do Instituto, após ela buscar ajuda jurídica devido à falta de acompanhamento médico e de assistência adequada para o filho, Pedro Gabriel, de 10 anos, diagnosticado com paralisia cerebral grave, tetraplegia e pré-diabétes.

A criança tem acompanhamento pediátrico pelo projeto e luta pelo direito de realizar uma densitometria óssea.

Erineide contou que o Sistema Único de Saúde (SUS) não tem sido eficaz para fornecer exames e tratamentos rápidos para ele, incluindo dificuldades para obter fraldas específicas devido a alergias e problema com falta de vacinas. "É tão simples, é só burocracia. O nosso País tem condição de dar uma assistência técnica. O pessoal fala muito de cuidar da criança, mas a gente não tem um cuidado com o cuidador", desabafa.

Para lidar com a morosidade para conseguir um recurso na Justiça, ela integra o projeto "Vai Maria", também do Iprede, para capacitar mulheres em vulnerabilidade social a conseguir renda por meio da costura.