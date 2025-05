Abastecimento de medicamentos em Fortaleza se aproxima da normalidade

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Posto Oliveira Pombo - Couto Fernandes

Após meses de abastecimento irregular, unidades de saúde de Fortaleza começam a repor seus estoques de medicamentos. A escassez, que se agravou no fim de 2024, afetou pacientes que dependiam desde remédios simples, como dipirona, até medicamentos para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

No início de abril, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que o abastecimento de medicamentos nas unidades de saúde estaria 100% normalizado até o fim do mês. No dia 4 de março de 2025, O POVO já havia visitado postos de saúde da Capital e constatado a gravidade da escassez de remédios.

Na manhã desta quarta-feira, 30, 49 dias depois, a equipe retornou às unidades para verificar se os estoques foram reabastecidos. Usuários relataram melhora nas últimas semanas, embora ainda faltem alguns medicamentos essenciais em determinados postos.

Maria Darlene de Souza Paula, 38, que costuma buscar remédios no Posto Oliveira Pombo, no bairro Couto Fernandes, contou que teve dificuldades recentes para conseguir remédios. “Nos últimos meses, a gente chegava aqui e não tinha nem medicamento para coisa simples, como tosse ou diarreia. Então, eles só passavam soro”, relata.

Desta vez, Darlene foi em busca de dipirona e aerodini para seu filho. Este último medicamento para tratar asma e comumente usado em bombinhas. Felizmente, ela encontrou os remédios.

Na mesma unidade, Maria Inês Monteiro dos Santos, 53, relatou que, após ser atendida, conseguiu pegar os remédios de que precisava: dipirona e ibuprofeno. “Foi tudo direitinho, graças a Deus. Nos meses passados, às vezes a gente vinha e não tinha, voltava pra casa sem.”

A situação é semelhante no Posto Waldemar Alcântara, no bairro Jóquei Clube. Francisco José, 64, conta que busca regularmente na unidade losartana e sinvastatina.

“Na última vez que eu vim estava faltando sinvastatina. Mas já aconteceu de eu vir e não ter nenhum. Mas de uma vez, na verdade. Começou a normalizar só a partir de março. Hoje, finalmente, consegui os dois.”

Poucos profissionais para atender muitos pacientes

Ana Maria Ferreira, 65, que é cadeirante por conta de uma paraparesia hemorrágica na medula, também frequenta o Posto de Saúde Waldemar Alcântara, no bairro Jóquei Clube para atualizar a receita de um remédio controlado que utiliza regularmente. Apesar de elogiar o atendimento, ela critica a quantidade insuficiente de médicos.

“A Prefeitura tem que contratar mais, voltar como era antes. Porque muitas pessoas vêm doentes e os médicos ficam sobrecarregados. São poucos profissionais para tanta gente”, reclama.

Posto no Mondubim têm falta de remédios mais complexos

No bairro Mondubim, Antônio Ribeiro, de 74 anos, enfrentou falta de medicamentos em visitas anteriores ao Posto Dr. Eduardo Regis Jucá. Ele faz tratamento para diabetes, pressão alta e neuropatia ciática. “Na penúltima vez, não tinha metformina e hidroclorotiazida. Mas agora já tinha”, diz.

Ele pontua, no entanto, que não encontrou o remédio gabapentina, utilizado no tratamento de uma neuropatia ciática. "Aqui não tinha, vou tentar agora no outro posto do bairro, o José Paracampos", disse o idoso, que tem mobilidade reduzida e usa moletas.

Diabética tipo 2 e cardiopata, Francimary Alexandre Barros, 56, também foi ao posto Regis Jucá em busca de seus medicamentos: insulina, metformina, hidroclorotiazida, A.S. e sinvastatina. Apesar de conseguir a maioria, ela lamentou a ausência de um medicamento essencial.

“Só faltou a insulina. Agora é tentar ir em outros postos de saúde. Não dá pra ficar sem”, conta a paciente, que também tem mobilidade reduzida devido uma amputação na perna esquerda.

Em nota ao O POVO, a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) informa que o Posto de Saúde Waldemar Alcântara, localizado no bairro Jóquei Clube, está em pleno funcionamento com três equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

As equipes atuam diariamente, das 7 às 19 horas, atendendo tanto demandas espontâneas quanto consultas programadas e casos agudos. “Além das três equipes, a unidade também conta com um médico dedicado ao atendimento de crianças encaminhadas como parte do plano de contingência da sazonalidade”, explica a pasta.

Conforme a secretaria, mais de 100 atendimentos foram realizados no turno da manhã, em diversas áreas de atendimento e consultas médicas.

Em relação ao fornecimento de medicamentos, a SMS informa que recebeu uma nova remessa de insulina enviada pelo Ministério da Saúde nessa terça-feira, 29. A distribuição para as unidades de saúde já está em andamento.

"O município segue empenhado em restabelecer de forma integral os estoques da Central de Abastecimento Farmacêutico de Fortaleza", diz.