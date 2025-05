Com prisão de 15 pessoas , operação investiga nova rota de tráfico por rodovias

Foto: Divulgação/PC-CE Operação da PC-CE apreendeu 11 veículos utilizados nas ações da organização criminosa

O Comando Vermelho (CV) estaria construindo uma nova rota de tráfico de drogas por meio de transportadoras do Paraná com conexão com o Ceará. Os entorpecentes teriam como principais destinos Fortaleza e Caucaia, na Região Metropolitana (RMF). Pelo menos 15 pessoas foram presas envolvidas na conexão interestadual durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta quarta-feira, 30.

A investigação que revelou a nova rota e que culminou na operação começou com a prisão de um casal na região do Cumbuco, em Caucaia, em 2023, no qual portavam drogas sintéticas, como lsd, comprimidos, remédios para animais e maconha adulterada.

A captura levou a identificação do fornecedor dos entorpecentes em Fortaleza, identificado como Lucas Levy Fontenele Rodrigues, 31 anos, preso em dezembro daquele ano.

Conforme o titular da Delegacia Municipal de Caucaia, Rômulo Melo, a partir da análise do celular do alvo, que seria um dos líderes do tráfico do CV na Capital, foi revelado a rede criminosa de tráfico de drogas com conexão nos estados do Sul do País. No aparelho, foram identificadas movimentações financeiras para os estados de Santa Catarina e Paraná.

Diante da localização dos estados envolvidos, a investigação aponta a suspeita de que a droga tenha origem no Paraguai — um dos principais exportadores de maconha e armas.

Em seguida, os entorpecentes seriam transportados para o Ceará e outros estados do Nordeste por meio das empresas de transporte com sede no Sul do país. Paralelamente, o dinheiro proveniente do tráfico seguiria o caminho inverso, do Ceará para o Sul, com o objetivo de ser lavado.

O titular da delegacia de Caucaia informou que os principais alvos da operação são dois empresários do ramo de transportes da cidade de Guaíras, no Paraná, e que chega no Estado por terra.

“A gente tem suspeição, por exemplo, que ela chega em caminhões, tendo em vista que os principais empresários alvos dessa operação eram empresários do ramo de transporte”, disse.

Coletiva da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) Crédito: Divulgação/PC-CE

Outro ponto da investigação que leva à conexão do tráfico entre o Estado com as regiões do Sul do país foi a prisão de três homens em outubro do ano passado, em Caucaia.

Os suspeitos são naturais de Guaíras, no Paraná, e foram presos em flagrante na cidade cearense com mais de duas toneladas de maconha.

Os entorpecentes foram localizados dentro de um galpão na região metropolitana, no qual seria uma central de distribuição das drogas para pontos de comercialização ilegal no Estado.

Além disso, a investigação identificou que os trio preso estavam se relacionando financeiramente com Lucas Levi, reiterando a construção da rota do tráfico interestadual.

Conforme o delegado do Núcleo Operacional da Metropolitana de Caucaia, Igor Fernandes, ficou nítida a conexão e que o dinheiro saia do Ceará para os estados do Sul.

“Nós temos a forte suspeita de que essa empresa é utilizada para fazer o transporte da droga do sul, daqui do sul do país, estado de Santa Catarina e Paraná, para o Nordeste”, pontua.

Operação bloqueia mais de 200 contas bancárias e prende 15 pessoas suspeitas das ações criminosas

A operação bloqueou mais de 200 contas bancárias dos suspeitos envolvidos nas ações criminosas e prendeu pelo menos 15 pessoas. A maioria das capturas aconteceram em Fortaleza e duas no Rio Grande do Norte.

Foram, ao menos, sete em flagrante e sete por mandados de prisão. Os flagranteados foram presos por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma e associação crimonosa.

Ainda durante a operação, foram realizadas o cumprimento de cerca de 103 mandados de busca e apreensão nos estados do Ceará, Amazonas, Bahia, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

O total de 11 veículos, parte deles de luxo, além de drogas, dinheiro em espécie, munições e celulares foram apreendidos, bem como contas foram bloqueadas.

O delegado-geral da PC-CE, Márcio Gutiérrez, informou que a operação visa desarticular e também asfixiar financeiramente a organização criminosa de origem carioca.

“Fazer o desmonte financeiro da organização criminosa que atua no estado do Ceará e em diversos outros estados da federação [..] A ação conseguiu identificar um grupo que tinha operações aqui no estado do Ceará e em mais oito estados da federação”, disse.

A operação foi intitulada de “Inter Civitatis” (entre cidades) e se refere ao aprofundamento das investigações que revelou um esquema de tráfico de drogas interestadual, especialmente, entre os estados do Ceará, Santa Catarina e Paraná. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, nesta quarta-feira, 30.