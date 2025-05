CE entra no último mês da quadra com 47 açudes sangrando

A quadra chuvosa, que já começou com recorde de açudes sangrando, garantiu 4,33 bilhões de metros cúbicos (m³) de água para os reservatórios do Ceará até o fim de abril. Maio, último mês do período, inicia com 47 açudes em sangria e 55,44% da capacidade preenchida.

O volume aportado nos três primeiros meses da quadra de 2025, no entanto, ainda é menor do que o registrado apenas em abril de 2024, quando os reservatórios do Estado ganharam 5,27 m³ de água.

Das 12 bacias hidrográficas, oito estão em situação "muito confortável" com mais de 70% da capacidade, conforme o secretário executivo de Recursos Hídricos, Ramon Menezes.

A bacia do Salgado está com 64,1%, um nível considerado "confortável". Mas a boa situação de abastecimento não é a mesma em todo o Estado.

"Nós temos duas em alerta, que é entre 30% e 50%. Embora uma delas [Médio Jaguaribe] é onde fica o Castanhão. É a que tem maior volume absoluto armazenado em termos de água", diz Ramon. Em situação crítica, abaixo de 30%, está a bacia do Sertão de Crateús.

Os principais reservatórios, como Castanhão, Orós e Araras, tem bons níveis e "dão sustentabilidade ao abastecimento das populações".

Ele diz que a Região Metropolitana de Fortaleza está "muito confortável", com abastecimento garantido por dois anos ou mais.