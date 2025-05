Praça Bárbara de Alencar passa por requalificação, obra deve ser entregue ainda este semestre

Foto: FERNANDA BARROS HERÁCLITO Graça foi liberada, mas praça continua em obras

A avenida Heráclito Graça já opera normalmente após o fim das obras de drenagem e requalificação. Em paralelo, as obras na Praça da Medianeira – também conhecida como Praça Bárbara de Alencar —, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, seguem para a requalificação do equipamento público.

O processo inclui a instalação de novos bancos, lixeiras, a construção de duas quadras, instalação de alambrados – tela feita com fios de arame – além de melhorias no piso.

Parte das estruturas já estão no local, alguns bancos já foram substituídos e outros ainda serão colocados de um lado da praça. Do outro lado, estão sendo feitas obras de escoamento e o levantamento das estruturas das quadras.

Veja fotos:

FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-05-2025: Heráclito Graça foi liberada, mas Praça Bárbara de Alencar continua em obras. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Ruzevel Queiroz, que trabalha há 11 anos em uma banca de jornal instalada naquele espaço, conta que a praça é normalmente bem frequentada, e que com a obra, o tráfego de pessoas diminuiu. Ele disse ainda que não informaram um prazo para a finalização da reforma.

“A gente ouvia a previsão de término por parte do pessoal da obra mesmo, mas um representante da prefeitura chegar aqui e dizer ‘nós vamos reformar, teremos intervenções e vai ficar complicado para vocês trabalharem’ não apareceu”, disse.

Quando perguntado se a sua clientela diminuiu após o início das intervenções, Ruzevel respondeu que os clientes que ele tinha pararam de ir por lá, mas os servidores da obra supriram a demanda.

O POVO procurou a Secretaria de Infraestrutura para saber mais detalhes a respeito da obra e, por meio de nota, a pasta informou que as obras iniciaram ainda na gestão anterior e a previsão de conclusão é ainda para este primeiro semestre. A famosa estátua de Bárbara de Alencar, de Zenon Barreto, foi retirada do local e será reinstalada assim que a revitalização finalizar.

“As Secretarias Regionais estão realizando um levantamento dos espaços públicos sob sua responsabilidade para identificar as demandas de manutenção e reparo. As melhorias necessárias serão executadas de acordo com o cronograma e a disponibilidade de recursos. Atualmente, quatro praças estão passando por requalificação”, disse o comunicado.