Programação

do Maio Amarelo

Dia 2/5 - sexta-feira:

Ação com foco no excesso de velocidade no cruzamento da Av. Oliveira Paiva com Av. Desembargador Gonzaga com exposição de motocicletas danificadas

e distribuição de

panfletos informativos

Dia 5/5 - segunda-feira:

Abordagem de respeito ao pedestre e à faixa em frente à Praça José de Alencar

Dia 7/5 - quarta-feira:

AMC nas Escolas com dicas de segurança para crianças sobre um trânsito seguro

Dia 8/5 - quinta-feira:

Reforço da Operação Lei Seca com óculos que simulam

a embriaguez

Dia 12/5 - segunda-feira:

Operação Garupa Segura: ação educativa com foco no passageiro de moto

Dia 16/5 - sexta-feira:

Operação itinerante com ênfase no uso do capacete

Dia 21/5 - quarta-feira:

AMC nas Escolas com dicas de segurança para crianças sobre um trânsito seguro

Dia 23/5 - sexta-feira:

Mobilização educativa no terminal de integração com passageiros de ônibus

Dia 27/5 - terça-feira:

Ação educativa com pacientes vítimas de acidentes de trânsito no IJF

Dia 29/5 - quinta-feira:

AMC nos Bares: abordagem em restaurantes na cidade sobre os riscos de beber

e dirigir

Dia 30/5 - sexta-feira:

Mobilização acerca da utilização do celular

no trânsito