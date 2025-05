Tentativa de chacina deixa cinco pessoas baleadas horas após homicídio de influenciadoras na Barra do Ceará

Foto: FERNANDA BARROS IMAGEM de apoio ilustrativo. Cinco pessoas são baleadas na Barra do Ceará

Uma tentativa de chacina deixou cinco pessoas baleadas em via pública na madrugada desta sexta-feira, 2, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. As vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas e levadas para o Instituto Doutor José Frota (IJF). Dois suspeitos foram presos após o crime.

A ocorrência aconteceu horas depois da morte de duas influenciadoras digitais na Vila do Mar, na Barra do Ceará, na noite dessa quinta-feira, 1º. A ação criminosa contra as cinco pessoas é apontada como uma retaliação à morte das duas irmãs, de 15 e 20 anos de idade, que foram assassinadas a tiros. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a relação dos crimes.

Diante da ocorrência, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), foi acionada durante a madrugada por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender o caso.

Na região, os policiais chegaram a apreender um revólver calibre .38, contendo uma munição deflagrada, ou seja, com as munições disparadas.

O revólver foi encaminhado à unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), onde foi instaurado um procedimento policial para apuração do caso. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito de assassinar as influenciadoras foram localizados e presos.

Em nota, ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a ocorrência da tentativa de chacina como lesão corporal dolosa, quando há intenção de matar.

O caso está a cargo da Delegacia do 33º Distrito Policial (33º DP), unidade da PC-CE, que realiza os trabalhos investigativos para saber a motivação do crime e identificar e capturar os suspeitos de envolvimento na ação criminosa.

Dois homens foram presos após crime

De acordo com PC-CE, após a tentativa de chacina dois homens foram presos suspeitos de participação no crime. Indivíduos foram capturados em flagrante horas depois da ação e após a realização de diligências.

O primeiro suspeito tem 18 anos e já tem registro de ato infracional análogo a crime contra a fé pública, praticado quando ainda era adolescente. Já o segundo suspeito é um homem de 28 anos, que foi detido depois de dar entrada em uma unidade médica apresentando uma lesão por disparo de arma de fogo.

Participação dele no crime foi confirmada ainda no local. Indivíduo tem passagens por roubo de veículo e corrupção de menores", e de acordo com PC-CE "continua no hospital sob escolta policial".

De acordo com a instituição de segurança, o homem de 18 anos foi levado para a Delegacia do 7º Distrito Policial, "onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso e integrar organização criminosa".

"Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e foi colocado à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos em andamento com o objetivo de identificar outras pessoas que tenham envolvimento com o crime", destaca PC-CE

Um das influenciadoras morta estava grávida



As duas vítimas do duplo homicídio foram identificadas como Bianca dos Santos, mais conhecida como “Bia”, de 15 anos, que estaria grávida, e Maria Beatriz dos Santos, de 20 anos.

O POVO apurou que uma das vítimas chegou a ser socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos. A outra foi a óbito ainda no local do crime. As irmãs costumavam criar conteúdos para a internet e divulgar nas redes sociais.

Além delas, o namorado de uma das irmãs, conhecido como “Moskou”, está sendo apontado como o principal alvo dos criminosos que mataram as jovens. Por meio das redes sociais, o rapaz lamentou a morte da namorada e da cunhada. Ele também é conhecido por produzir conteúdo para as redes sociais ao lado delas.

Os jovens produziam vídeos em formato de mininovelas sobre situações cotidianas que aconteciam dentro da comunidade em Fortaleza.

O conteúdo era compartilhado nas redes sociais ‘Kwai’ e ‘TikTok’, principalmente. Moskou contabiliza mais de 350 mil seguidores no Instagram, enquanto ‘Bia’ chegou a atingir mais de 50 mil.

Mais três crimes do tipo já haviam sido registrados

O POVO apurou que a tentativa de chacina registrada nesta sexta-feira, 2, soma-se a outras três ocorrências com mais de três vítimas, totalizando três casos que se enquadram nesse tipo de crime. O mais recente ocorreu em 26 de março, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, onde três homens foram mortos a tiros.

Os criminosos teriam chegado ao local em um carro e efetuado disparos de arma de fogo. Na época, O POVO apurou que eles teriam como alvo um maior número de pessoas, que teriam conseguido fugir do local.

Também em março, cinco pessoas, quatro homens e um adolescente, foram baleadas no bairro Parque Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As vítimas foram socorridas a unidades de saúde, onde foram atendidas.

Em janeiro, uma criança de nove anos morreu e outras duas pessoas ficaram baleadas em um ataque a tiros ocorrido no bairro Monte, em Canindé, a 117 quilômetros de Fortaleza.

Atualizada às 19h37min