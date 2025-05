Advogado é morto a tiros dentro de carro no Genibaú, em Fortaleza

Foto: João Filho Tavares ADVOGADO criminalista Silvio Vieira atuava Ceará

O advogado Silvio Vieira da Silva foi morto a tiros dentro de um automóvel no bairro Genibaú, em Fortaleza. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 5. Duas pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento no crime e encaminhadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com apuração do O POVO, o profissional saiu de casa após receber ligações de forma insistente para que fosse buscar um valor em dinheiro. Ele não teria o costume de ir a comunidades, mas, devido a insistência, resolveu atender ao pedido. Ele informou à companheira que ia sair de casa para buscar o dinheiro.

Silvio conduzia um carro modelo Jeep Renegade de cor prata e, ao chegar no endereço, foi surpreendido por pelo menos quatro homens que saíram da residência e efetuaram disparos de arma de fogo. Ele teria se assustado com os tiros e tentado fugir, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, as investigações identificaram a presença de uma pessoa com tornozeleira eletrônica nas proximidades e, ao identificar a localização desse suspeito, se depararam com ele e outro homem escondidos em um imóvel com armas e drogas. A arma que teria sido usada na ação contra o advogado foi apreendida.

Os dois suspeitos foram encaminhados à DHPP, onde prestaram depoimento. Eles permanecerão presos pela posse do material ilícito e as investigações seguem no intuito de elucidar o caso.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) decretou luto de três dias e afirmou que Silvio era conselheiro seccional. O profissional era membro da Associação Nacional de Advogados Criminais (Anacrim) e da Associação Brasileira de Advogados Criminais (Abbracrim).

"A presidente da OAB Ceara no triênio 2025-2027, Christiane do Vale Leitão, decretou luto oficial por três dias através de Portaria nº 153/2025 e determinou que as bandeiras da Sede da Seccional e das Subseções de todo o Estado permaneçam hasteadas a meio mastro durante esse período", informa a nota.

O ex-presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, utilizou as redes sociais para comentar que recebeu a notícia do falecimento em choque e apontou o advogado como uma referência na advocacia criminal do Ceará.

De acordo com o advogado Delano Cruz, Silvio era uma pessoa que não atendia ligações de pessoas desconhecidas e constata que, se houve a ida do advogado ao local, a pessoa que entrou de contato seria de confiança.

O advogado afirma que Silvio contribuía com novas teses e estratégias em prol da defesa técnica. "Perdi um amigo e parceiro na labuta diária na advocacia criminal. Mente privilegiada, oratória que encantava os templos do Tribunal Popular do Júri e estudante diário das novas tecnologias que afetam o exercício da advocacia. Combativo advogado e eterno estudante do Direito", lamentou.

Delano Cruz afirma que a advocacia alencarina ficou mais pobre e a tristeza abalou os alicerces da banca advocatícia. "Siga em paz, Silvio. Por aqui ficaremos buscando honrar e usufruir dos seus ensinamentos e zelando por sua família. Que Deus te receba na sua infinita misericórdia", finalizou.