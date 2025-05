Agentes orientam sobre combate às arboviroses

Ao todo, 120 agentes de combate a endemias (ACEs) de Fortaleza e 60 agentes de Caucaia participam da mobilização. Em Fortaleza, a operação vai visitar 10.125 imóveis, orientando aproximadamente 25.266 moradores. Em Caucaia, serão cerca de quatro mil imóveis e 13 mil pessoas visitadas nos bairros Parque Albano, Conjunto São Miguel, Parque Guadalajara e Marechal Rondon.

A casa da lavadeira aposentada, Francisca Medeiros, de 79 anos, foi uma das que recebeu visita dos agentes. Ela relembrou dos momentos difíceis que enfrentou há seis anos, quando foi acometida pelas três principais arboviroses em um curto período de tempo. "Eu morro de medo, porque eu já tive dengue, zika e chikungunya tudo de uma vez só. Quase que morri. Daí para cá, eu tomei cuidado e não tive mais", conta.

Ela passou a higienizar melhor os ambientes e garantir que não tenha recipientes propícios para o acúmulo das larvas do mosquito. Além das visitas, a operação conta com atividades como eliminação de focos do mosquito, aplicação de larvicidas, ação química espacial e residual, desratização e abordagens educativas .