Duas escolas municipais têm aulas suspensas após série de ataques criminosos no Grande Pirambu

Foto: Samuel Setubal Imagem de arquivo. Escola Municipal Sebastiana Aldigueri, no bairro Cristo Redentor, teve aulas presenciais suspensas

Duas escolas municipais tiveram aulas presenciais suspensas nesta segunda-feira, 5, no bairro Cristo Redentor, no Grande Pirambu, em Fortaleza, após série de ataques criminosos na região.

A informação foi confirmada ao O POVO pela Secretaria Municipal de Educação (SME). A pasta informou que, diante dos recentes acontecimentos, recomendou às unidades a realização dos estudos domiciliares.

O POVO apurou que as instituições teriam sofrido ameaças de serem incendiadas por criminosos caso as aulas fossem mantidas normalmente.

No entanto, a Secretaria da Educação afirma não ter conhecimento de ameaças às duas escolas municipais nem a outras unidades educacionais na Barra do Ceará. A pasta também não informou quando as aulas serão retomadas.

As instituições que tiveram as atividades presenciais suspensas são a Escola Municipal Santa Tereza, situada na avenida Monsenhor Hélio Campos, e a Escola Municipal Sebastiana Aldigueri, localizada na avenida Doutor Theberge.

Juntas, as duas unidades atendem mais de mil alunos do Ensino Fundamental: 668 estudantes, do 6º ao 9º ano, na Escola Aldigueri, e 389, do 1º ao 6º ano, na Santa Tereza.

Pelo o Estado, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) informou que as escolas da rede estadual da região estão em funcionamento normal nesta segunda-feira, 5.

O Sindicato dos Trabalhadores em Entidade de Classe no Estado do Ceará (Sintece-CE) disse que não houve registro de ameaças às unidades particulares na região.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, nesta segunda-feira, 5, que não houve registro de ameaças e demais ocorrências envolvendo escolas do bairro Barra do Ceará. A pasta destaca que qualquer ocorrência deve ser comunicada por meio do registro de um Boletim de Ocorrência (BO).

“O BO pode ser feito presencialmente, no 33° Distrito Policial (33° DP), unidade que apura crimes na região, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br”, disse o órgão.

Linhas de ônibus são suspensas na região

Na manhã desta segunda-feira, 5, duas linhas de ônibus deixaram de circular na região da Vila do Mar e uma teve o trecho desviado. A paralisação afetou as linhas 102 – Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças/Centro e 110 – Vila do Mar/Centro.

O itinerário da linha 120 – Vila do Mar/Náutico /Antônio Bezerra, por sua vez, teve o desvio realizado na avenida Leste-Oeste, com intuito de evitar o bairro Pirambu. As informações foram confirmadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Os impactos no transporte público e na educação acontecem após uma série de ataques criminosos na região da Barra do Ceará, Cristo Redentor e Pirambu.

Na última quinta-feira, 1º, duas irmãs influenciadoras digitais foram assassinadas a tiros no espigão da Vila do Mar. Horas depois, uma tentativa de chacina deixou cinco pessoas baleadas na madrugada da sexta-feira, 2.

Ainda na sexta, um grupo tentou atear fogo em um ônibus na rua Grito de Alerta, na Barra do Ceará. Na ocasião, uma espécie de barricada de fogo foi montada no espaço e um ônibus foi apedrejado.

Diante da morte das influenciadoras, familiares das vítimas e demais moradores da região se reuniram e bloquearam uma via da Vila do Mar com colchões e sofás, em seguida atearam fogo no material como forma de protesto.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionados para controlar a situação. O protesto foi pacífico e não houve feridos.