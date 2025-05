Ações devem ser ampliadas para lagoas e ruas

Próximo ao fim da quadra chuvosa, que se encerra neste mês de maio, os cuidados com a limpeza da cidade deverão se concentrar nos mananciais e vias públicas da cidade até o final do ano. De acordo com o Paço Municipal, será lançado um programa voltado para concluir a limpeza das lagoas existentes na cidade.

Destas, 13 já foram finalizadas e outras cinco estão em execução. Questionada, a Prefeitura não confirmou a data de início do programa, apenas que será "nos próximos dias".

Também prevista, mas ainda sem prazo, está a retomada de campanhas de conscientização sobre o descarte regular de lixo em escolas e empresas da Capital. A medida visa coibir o despejo de resíduos sólidos em praças e ruas.

Segundo Evandro, a gestão tem câmeras de monitoramento e a Agefis está atuando para multar as pessoas que fazem descarte irregular.

"Já estamos assim fazendo. É bom que a população tenha conhecimento de que a Prefeitura não tem o objetivo de arrecadar absolutamente nada na perspectiva do lixo, de estar multando quem está jogando lixo, mas, é importante que ela saiba que se porventura vier a acontecer estaremos ali para coibir e coibindo a pessoa sentindo no bolso", destacou Evandro.

As multas por descarte irregular de lixo são aplicadas de acordo com tabela disposta no Código da Cidade de Fortaleza. Para pessoas físicas, a sanção pode ser de até R$ 4.050,00, enquanto para empresas, o valor pode chegar a até R$ 48.600,00.

O balanço de ações do mutirão de limpeza foi apresentado pela Prefeitura como uma prestação de contas após as medidas implementadas desde o início do ano. A área de limpeza urbana foi uma das poucas a não serem preservadas no pacote de corte de gastos anunciado já durante os primeiros dias de gestão.