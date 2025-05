Advogado morto em suposta emboscada teria ido buscar R$ 4 mil em espécie no Genibaú

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Advogado é morto a tiros dentro de carro no Genibaú, em Fortaleza

O advogado criminalista Sílvio Vieira de Abreu, 54, foi morto a tiros em uma suposta emboscada nessa segunda-feira, 5, no bairro Genibaú, em Fortaleza. Ele teria ido ao local buscar um pagamento no valor de R$ 4 mil.

A vítima foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo dentro do seu carro em uma via pública da região.

Conforme o inquérito policial do caso, ao qual O POVO teve acesso, a vítima não tinha o costume de sair para buscar pagamentos de seus clientes fora do escritório ou em locais que não fossem públicos.

No entanto, a investigação revelou que, desde o sábado, 3, o advogado teria recebido diversas ligações para receber a quantia no bairro Genibaú. A vítima teria relatado a pessoas próximas que iria ao local visto que a pessoa não tinha como efetuar uma transferência bancária do valor.

Segundo relato de testemunhas, o advogado teria sido morto por três suspeitos, que fugiram a pé após o crime. Horas depois, dois homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na região suspeitos de envolvimento na morte do profissional.

Os suspeitos possuem 24 anos e 20 anos e têm passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Com eles, foram apreendidos quatro revólveres cal. 32 e 38, cerca de 70 munições, rádios comunicadores, drogas e pinos utilizados para armazenar cocaína e dinheiro.

Em depoimentos, os dois homens teriam contado versões contraditórias e falsas, reforçando a participação no crime. Eles foram identificados como Pedro Guilherme Bandeira Lourenço, vulgo “Lorim”, e Francisco Robert Teixeira de Mesquita, vulgo “Itapagé”, e tiveram as prisões em flagrantes convertidas em preventivas ainda nessa segunda.

Após a captura, a dupla foi conduzida para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuada pelos crimes de homicídio doloso, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela 2º Delegacia do DHPP.

OAB decreta luto de três dias

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) decretou, nessa segunda-feira, 5, luto de três dias e afirmou que Silvio era conselheiro seccional. O profissional era membro da Associação Nacional de Advogados Criminais (Anacrim) e da Associação Brasileira de Advogados Criminais (Abbracrim).

"A presidente da OAB Ceara no triênio 2025-2027, Christiane do Vale Leitão, decretou luto oficial por três dias através de Portaria nº 153/2025 e determinou que as bandeiras da Sede da Seccional e das Subseções de todo o Estado permaneçam hasteadas a meio mastro durante esse período", informa a nota.