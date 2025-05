AGU lança no Ceará projeto para modernizar a advocacia pública no Brasil

Foto: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA Evento inicia fase presencial pelo Ceará

A Advocacia-Geral da União (AGU) iniciou nesta terça-feira, 7, em Fortaleza, a fase presencial das Caravanas de Inovação. O evento, realizado no Centro de Eventos do Ceará, tem como foco encontrar soluções para os problemas enfrentados no dia a dia de quem trabalha com a defesa do interesse público.

O projeto já vinha acontecendo com reuniões online desde abril e agora inicia sua fase presencial pelo Ceará, estado considerado com uma boa estrutura de colaboração entre órgãos públicos, como o Ministério Público, tribunais e procuradorias.

LEIA MAIS: AGU acusa Meta de enriquecer com anúncios fraudulentos em suas redes



A programação do evento em Fortaleza inclui debates com especialistas em inovação, direito e tecnologia, oficinas práticas para o desenvolvimento de soluções inovadoras, apresentações de cases de sucesso e ferramentas de IA, além de momentos de networking entre representantes da advocacia pública, do Judiciário e da gestão pública.

A iniciativa é organizada pelo Laboratório de Inovação da AGU (Labori). Bruno Portela, coordenador do Labori, destaca a importância estratégica da advocacia pública no funcionamento do Estado.



"A advocacia pública é agente viabilizadora e potencializadora das políticas públicas. Tudo passa por ela, todas as licitações. E é aí que entra a inovação. Precisamos entregar mais, com menos tempo, menos recursos e mais qualidade. A inovação vem para isso”, comenta.

Entre as ferramentas já em uso no âmbito federal está o Sapiens, plataforma de gerenciamento eletrônico de documentos que, segundo a AGU, aumentou em 30% as chances de êxito do Estado em causas judiciais.

LEIA MAIS: AGU pede investigação de deputado por declarações contra Lula



A proposta da Caravana é levar esse tipo de solução para as procuradorias que ainda não dispõem de estrutura técnica avançada, barateando custos e otimizando os fluxos de trabalho. O ministro da AGU, Jorge Messias, destacou que a situação atual da justiça brasileira exige mudanças.

“Temos 38 milhões de processos por ano. Isso mostra que algo precisa ser feito. Precisamos unir as inteligências dos órgãos públicos para resolver isso de forma coordenada”, afirmou.

Para ele, a inovação é o caminho para garantir que os serviços públicos funcionem melhor e com mais eficiência. “Não é só usar tecnologia. É mudar a forma de pensar, trabalhar e se organizar.”

De acordo com a AGU, a ideia é visitar 10 estados até o final de 2026, levando soluções tecnológicas, como o uso de inteligência artificial; oficinas; palestras e ferramentas que ajudem a tornar o trabalho mais eficiente, rápido e com menos custo.

Ao final, a Advocacia-Geral da União, o Labori e os participantes do projeto vão divulgar a Carta da Caravana, um documento que destaca como as discussões e atividades do projeto podem inspirar novas pesquisas e iniciativas.