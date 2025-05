Orientações para a castração de cães e gatos

Para garantir o atendimento, o tutor deve ser maior de idade e apresentar documento oficial com foto durante a consulta. Cada tutor poderá agendar cinco animais por CPF. Entre as orientações para a castração, está o jejum obrigatório de 8 horas para água e comida.

Já os pré-requisitos para a cirurgia variam de acordo com o animal. Para felinos (gatos e gatas), o serviço atenderá animais entre 7 meses e 10 anos de idade, que estejam saudáveis. O transporte de felinos deve ser feito em caixas individuais e fechadas. Gatas no cio podem ser castradas, mas as grávidas ou amamentando não podem realizar a cirurgia.

No caso de pets caninos, a castração será feita em cães machos entre 7 meses e 10 anos. Para as fêmeas, o atendimento é realizado em animais entre 8 meses até 10 anos, preferencialmente entre o 1° e o 2° cio. Diferente dos gatos, cadelas não poderão ser castradas no cio, assim como nos casos de gravidez ou amamentação. O transporte dos animais deve ser feito com coleira, guia e focinheira.

Para garantir o atendimento, todos os animais precisam estar sem pulgas ou carrapatos e o tutor deve apresentar o comprovante de vacinação contra a raiva, quando houver. Outro requisito é que o animal não esteja passando por tratamento veterinário.

Durante o atendimento, todos os animais passarão por avaliação clínica. Caso apresentem qualquer alteração, o procedimento poderá ser suspenso. Todos os pets submetidos à castração serão microchipados gratuitamente. O microchip serve apenas para identificação e não possui GPS.

Animais recém-vacinados devem aguardar 20 dias após a vacinação para serem castrados. Para o procedimento, o animal não pode apresentar sinais de doença, como: vômito, diarreia, lesões de pele, secreção nasal ou ocular, tosse ou sinais de gripe ou febre.