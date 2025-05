Dia D mobiliza moradores para vacinação contra gripe em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza

Milhares de moradores participaram do Dia D da vacinação contra a gripe ontem, 10, em Fortaleza. Entre os pontos para imunização esteve o Liceu da Messejana, que além das aplicações, dispôs de apresentações circenses mirins, espaços lúdicos para as crianças e stands de conscientização em saúde.

A mobilização que ocorre neste fim de semana na Capital faz parte de uma campanha nacional para impulsionar a cobertura vacinal contra a gripe. Todas as 27 unidades federativas do país promoveram ações de reforço durante a manhã de hoje, a fim de aproximar os estados da meta de vacinar 90% de suas respectivas populações.

Entre os beneficiados pela campanha estão as pessoas acima dos 70 anos de idade, que compõem o público prioritário da campanha junto a pessoas com comorbidades, profissionais da saúde e outros grupos. Dona Maria Cleide foi uma das primeiras a chegar às salas de imunização no Liceu, e conta estar sempre com o esquema vacinal em dia.

“Toda vida que tem as vacinas eu gosto de tomar. As vacinas da Covid eu tomei todas. Às vezes pode acontecer de a pessoa ter alguma coisa, pode ter, mas (com a vacina) as consequências são menores”, pontua a aposentada.

A valência dos imunizantes para prevenir quadros graves de saúde é um dos motivos que leva também os pais a manterem seus filhos em dia com o calendário de vacinas. Assim como os idosos, as crianças entre 6 meses e 6 anos de idade estão entre as prioridades do dia D, tendo em vista a vulnerabilidade do sistema imunológico ainda em formação.

Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Phelipe Rabay, 38, levou a filha, Alice Rabay, 5, para atualizar o caderno de vacinação neste sábado Crédito: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Dia D de vacinação no Liceu da Messejana, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

Sabendo disso, Phelipe Rabay, 38, fez questão de levar a filha, Alice, 5, para atualizar o caderninho. O engenheiro conta reforçar junto a filha desde os primeiros anos a importância de estar sempre em dia com as vacinas para se proteger de problemas maiores.

“Ela sabe que é importante, que tem que vir, que é importante para não ficar ‘dodoi’. A gente sempre tenta conscientizar de maneira lúdica. Apesar de ela não gostar da picada, a gente sempre dá aquele incentivo (dizendo) que ela é corajosa. Nas campanhas sempre tem aqueles certificados de coragem da criança. Acho que essas coisas lúdicas são importantes nessas campanhas para facilitar o trato com as crianças”, afirma Phelipe Rabay.

Para garantir a imunização de pessoas como dona Maria e Cleide e Alice, todos os 134 postos de Fortaleza estão abertos durante este sábado. A expectativa é de que este ano, mais de 3 milhões de cearenses sejam vacinados contra a gripe no Estado, conforme anúncio do governo federal.

“As doses já chegaram ao Ceará, mais de dois milhões e 200 mil doses para começar esse trabalho de mobilização mais forte que já vem aqui desde abril. Com certeza nós queremos chegar na meta de vacinar três milhões 238 mil cearenses e nenhum a menos”, disse.

Estado e Capital buscam superar meta de 90% da imunização

Apesar da meta estabelecida a nível nacional, a expectativa em Fortaleza, bem como em todo o Ceará, é imunizar mais que 90% da população alvo, chegando o mais próximo possível da vacinal total. A afirmação foi feita pelos chefes dos executivos municipal, Evandro Leitão (PT), e estadual, Elmano de Freitas (PT), durante o evento.

Além da vacina para gripe, outros imunizantes, como o do Papilomavírus Humano (HPV) foram aplicados. Para o governador, é importante que a população busque tomar todas as vacinas necessárias, não só durante campanhas eventuais como a de hoje, mas também no dia a dia, através dos postos de saúde.

“É muito importante que a gente possa vacinar 100% da nossa população para que a gente evite doenças, para que a gente possa ter uma sociedade imunizada. Isso é prevenir, isso é garantir saúde pública para o nosso povo”, pontuou o gestor.

Entre os desafios para garantir essa cobertura total desejada por Elmano estão as vacinas de duas doses. Conforme indicam dados dos IntegraSus, a busca por imunizantes como a tríplice viral costuma cair entre a dose inicial e a de reforço.

Atualmente, 88% do público alvo do imunizante, que garante proteção contra sarampo, caxumba e rubéola, já tomou a primeira dose, enquanto apenas 72% voltaram às unidades de saúde para completar o ciclo.

“Esse momento aqui de vacinação na escola é uma das estratégias. A gente sabe que muitas de duas doses, como uma extremamente importante que previne câncer que é a do HPV, que é aplicada para adolescentes, e quando chega a segunda dose eles não tomam. Então, a gente trouxe pra dentro da escola para conscientizar os alunos a tomar essa vacina que é a única que previne contra o câncer. São várias estratégias e sempre digo ‘qualquer oportunidade é oportunidade de vacinar”, conclui.

Das 15 vacinas com dados dispostos no IntegraSus, 11 estão com cobertura vacinal acima dos 80%, sendo a maior delas a da BGC, que combate as formas graves de Tuberculose e já chegou a 90% do público prioritário. Entre os outros quatro imunizantes, o pior cenário é o da Febre Amarela, aplicada em apenas 69% da população alvo.

Os dados completos podem ser consultados clicando aqui.

