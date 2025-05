Ex-tutores são indiciados por maus-tratos contra Scooby

Foto: ONG Anjos da Proteção Animal / Reprodução FINAL FELIZ: o cachorro Scooby foi adotado depois de anos de maus-tratos e doenças

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade da Polícia Civil do Ceará, concluiu o inquérito que investigava o crime de maus-tratos contra o cão Scooby, que foi encontrado com 3kg de pelo. O casal foi indiciado por crime contra o animal na última semana.

A investigação concluiu que tanto a mulher, quanto o homem, ambos com 47 anos, tiveram responsabilidade sobre o animal e negligenciaram os cuidados com o pet. O dois foram indiciados pelo crime de maus-tratos, enquadrado no que prevê reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de ter a guarda de outros animais.

O cachorro, identificado como Scooby, da raça poodle, foi resgatado no dia 27 de março deste ano, em situação de maus-tratos, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza.

O resgate ocorreu após uma denúncia anônima sobre uma mulher que mantinha um cão em situação de maus-tratos. No local, os policiais realizaram uma busca e encontraram o animal.

O cachorro, que tem 14 anos, teve aproximadamente 3 kg de pelos endurecidos e dejeto retirados após o resgate. Ele era mantido em um ambiente insalubre, sem acesso à água ou comida. Scooby foi encontrado com sinais de desnutrição, feridas na pele, unhas excessivamente longas e o pelo endurecido pela sujeira. A tutora foi presa em flagrante.

O cão foi encaminhado para a ONG Anjos da Proteção Animal (APA), em Caucaia. Três dias após o resgate, o pequeno Scooby chegou perto de um final feliz, quando foi adotado pela ativista da causa animal e uma das fundadoras da APA, Stefani Rodrigues. (João Victor Dummar)