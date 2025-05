Suplente de vereador é morto a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em Maracanaú

Foto: Reprodução/Instagram LUCAS Alves era político do União Brasil e coordenava a limpeza pública da Prefeitura de Pacatuba

Um suplente de vereador foi morto a tiros no último sábado, no bairro Jereissati I, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Lucas Alves Gonçalves, de 29 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Outros dois homens lesionados durante a ocorrência, registrada à noite, também foram socorridos para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. As vítimas teriam sido alvejadas em uma via pública da região.

Além de ser suplente de vereador, Lucas Alves Gonçalves era coordenador de limpeza pública da Prefeitura de Pacatuba. A prefeita do município, Larissa Camurça, lamentou a morte do servidor por meio de nota nas redes sociais.

“Um jovem dedicado, comunicativo, sempre disposto a ajudar e que parte deixando saudades e um vazio irreparável entre todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, disse em nota a prefeita Larissa Camurça.

Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para colher informações preliminares e elementos da cena do crime ocorrido em Maracanaú.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está a cargo da Delegacia de Maracanaú, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Até agora ninguem foi preso como suspeito do assassinato do suplente de vereador.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Maracanaú: (85) 3101 7344

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br