Dia de Nossa Senhora de Fátima: confira a programação e o esquema de trânsito em Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Estátua da Igreja de Fátima será reinaugura nesta segunda-feira, 12.

As celebrações em homenagem à Nossa Senhora de Fátima devem reunir milhares de fiéis, hoje, 13, em Fortaleza. A data marca a primeira aparição da Santíssima Virgem Maria, na Cova da Iria, em Portugal, no dia 13 de maio de 1917.

Segundo a Igreja Católica, naquele dia, uma “Senhora mais brilhante que o Sol”, de cujas mãos pendia um terço branco, apareceu para três pastorinhos: Lúcia, Jacinta e Francisco.

Para celebrar a data, a Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima divulgou a programação da tradicional peregrinação em honra à santa, que também será transmita online.

Os festejos iniciam às 17 horas, com a Santa Missa, na Paróquia do Carmo, no Centro da Cidade. Após o evento, por volta das 18 horas, haverá a saída da procissão em direção ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima.

Em entrevista ao O POVO nesta segunda-feira, 12, o acerbispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, destacou a conexão do cearense com a religiosidade. Segundo ele, a importância da data reflete o grande amor compartilhado pelo povo às mulheres que foram capaz de, ao longo da história, cuidar de todos, especialmente em situações extremas.

"A figura de Nossa Senhora de Fátima é exatamente a figura dessa mãe que é acolhedora, que protegeu Jesus o tempo todo. E que, juntamente com São José, um exemplo de família, e fez com que depois Jesus pudesse continuar sua grande missão, estando presente nas alegrias e nas tristezas. Então, celebrar Nossa Senhora de Fátima é celebrar também esse coração materno da Igreja, que cuida e que também é cuidada por essa tão querida mãe", ressalta.

Veja como fica o trânsito na Capital no Dia de Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a operação especial de mobilidade urbana para esta terça-feira, 13, em razão dos festejos ao Dia de Nossa Senhora de Fátima. Ao longo do dia, um efetivo de 150 agentes e orientadores de tráfego da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão mobilizados para garantir a segurança viária dos fiéis que participam das homenagens.

A partir de 6 horas da manhã, nos bairros de Fátima e Centro, haverá restrição de estacionamento nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede. A proibição também acontece nas ruas Clarindo de Queiroz e Barão de Aratanha. A medida se estende pelos demais turnos para viabilizar a realização da procissão dos católicos.

Bloqueios viários também serão implementados para manter livres de veículos as áreas de concentração do público, como o cruzamento das vias Major Facundo e Duque de Caxias.

Os agentes vão acompanhar todo o percurso do cortejo, que passará pelas ruas Major Facundo, Clarindo de Queiroz, Barão de Aratanha e Av. 13 de Maio. Os bloqueios durante o trajeto serão temporários e a saída está prevista para as 18h.

Após a procissão, uma missa campal será celebrada e, para acomodar os participantes com segurança, será necessário interditar os dois sentidos da av. 13 de Maio, no trecho compreendido entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da av. Pontes Vieira.

Para evitar transtornos, a AMC recomenda que os desvios sejam feitos pela av. dos Expedicionários e rua Mário Mamede no sentido Bairro de Fátima/Aldeota, e pela alça do viaduto da av. Aguanambi e av. Eduardo Girão no sentido Aldeota/Bairro de Fátima.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também divulgou mudanças no itinerário de coletivos que circulam nas proximidades da Igreja de Fátima. As empresas de ônibus devem seguir o desvio operacional proposto pela AMC

Transporte coletivo

As seguintes linhas seguem o desvio temporário de itinerário na Av. Treze de Maio, em frente à igreja:

011 - Circular I/Centro

012 - Circular II/Centro

029 - Parangaba/Náutico

030 - Siqueira/13 de Maio/Papicu

065 - Siqueira/13 de Maio/Assembleia

075 - Campus do Pici/Unifor

501 - Bairro de Fátima/Rodoviária/Centro

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves/Centro

605 - José Walter/Av.I/BR 116/Centro

606 - José Walter/Av.N/BR 116/Centro

625 - Parque Manibura/Centro

725 - Santa Fé/Santa Maria/Centro Fashion

755 - Curió/Riomar Kennedy

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares.

Além disso, as seguintes linhas seguem o desvio temporário de itinerário na Rua Deputado Oswaldo Studart, no lado oeste da igreja:

088 - Antônio Bezerra/Albert Sabin

099 - Siqueira/Barão de Studart/Mucuripe

685 - Messejana/Rodoviária

Confira a programação completa:

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - (13/05)

Manhã

5 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)

6 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)

7h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



9 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



10h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



12 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



Tarde

14 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



15h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



17 horas: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



Noite

17 horas: Santa Missa - Paróquia do Carmo (Avenida Duque de Caxias - Centro, Fortaleza)

18 horas: Saída da procissão em direção à Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)

18h30min: Missa - Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)

20 horas: Previsão de chegada da procissão. Santa Missa e Coroação de Nossa Senhora. Encerramento da festa e Missa Campal, presidida pelo pároco Ivan de Souza. (Avenida 13 de Maio - Fátima, Fortaleza)



(Colaborou Kaio Pimentel / Especial para O POVO)