Evandro afirma que ainda faltam cinco medicamentos para normalizar estoque de postos

Inauguração do posto de saúde Zelia Correia, no Planalto Ayrton Senna

Dos 137 itens da lista de medicamentos que devem ser disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos postos de Fortaleza, cinco ainda estão em falta.

A informação foi dada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em coletiva de imprensa, durante a reinauguração do posto de saúde Zélia Correia, no bairro Planalto Ayrton Senna, ontem, 12.

O POVO solicitou a lista de medicamentos que ainda não tiveram estoque restabelecido à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mas não foi fornecida.

A Capital passa por uma crise de abastecimento de remédios distribuídos nas unidades básicas de saúde desde o fim de 2024. Em março, a Prefeitura afirmou que o estoque seria normalizado até abril.

“Isso de uma certa forma é compreensível, porque sempre vai faltar um ou outro. É mais do que normal na questão operacional, mas não faltar do jeito que estava faltando no início do ano. Chegou a faltar 90 remédios dos 137”, disse Evandro.

Um comunicado da Prefeitura está sendo veiculado na programação televisiva e nas redes sociais com informações sobre a falta de remédios. O prefeito explicou que o anúncio foi necessário para “fazer esse reconhecimento e pedir desculpas à população”.

“Também fazer com que chegue à população o porquê da ausência desses medicamentos. Quando assumimos a prefeitura, tínhamos débito anterior de cinco meses atrasados, de agosto a dezembro”, afirmou.

Segundo Evandro, cerca de R$ 50 milhões foram investidos para pagar débitos com laboratórios fornecedores dos medicamentos.

A secretária municipal da Saúde, Socorro Martins, garantiu que as faltas de medicamentos serão prontamente atendidas. O prefeito ressaltou que a população deve registrar desabastecimentos por meio do site da ouvidoria do município.

População volta a receber medicamentos que estavam em falta

A dona de casa Luciane Araújo, 42, foi ao posto Zélia Correia em busca dos medicamentos da mãe. A idosa é diabética, hipertensa e faz hemodiálise, precisando de muitos remédios de uso contínuo.

Nos últimos meses, o desabastecimento afetou a família. “Alguns a gente teve que comprar, porque ela não pode ficar sem. Hoje, deu certo pegar todos”, afirmou.

Ana Maeli Silva, 30, procurou um posto de saúde no bairro Conjunto Esperança para receber as vitaminas necessárias no pré-natal. A gestante relatou que espera há um mês o fornecimento de sulfato ferroso, vitamina D, carbonato de cálcio e do analgésico paracetamol.

Por meio do aplicativo Mais Saúde, Ana Maeli viu que os medicamentos estavam disponíveis na unidade de saúde do Planalto Ayrton Senna.

Posto de saúde fechado há um ano é reaberto

A unidade básica de saúde Zélia Correia, no bairro Planalto Ayrton Senna, entregue ontem, 12, passou mais de um ano fechada para reformas. Obras iniciadas em janeiro de 2024 foram paralisadas em setembro do mesmo ano e retomadas em 2025.

O local volta a ofertar consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, exames laboratoriais, entrega de medicamentos, prevenção ginecológica, vacinação, testes rápidos (HIV, sífilis, hepatites, gravidez e covid-19), verificação de pressão arterial e glicemia, dentre outros serviços.