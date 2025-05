Violência contra crianças e idosos aumenta

Apesar da redução, o cenário mostra um aumento dos homicídios tendo como vítimas crianças de até 4 anos no Ceará. No período compreendido entre 2018 a 2023, 65 crianças dessa faixa etária foram vítimas de homicídios na região. Em 2018, quatro casos foram registrados, enquanto em 2023 o número ficou em cinco, apresentando uma alta de 25%. No levantamento nacional, 2.124 crianças de até 4 anos foram assassinadas entre 2013 e 2023.

A pesquisa alerta que os homicídios não representam a totalidade das violências enfrentadas por crianças e adolescentes. Além das crianças serem vítimas de violência letal, elas também sofrem com violências não letais.

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde (MS), registra quatro características associadas a diversos tipos de violência: psicológica, negligência/abandono, violência física e violência sexual.

A violência contra pessoas idosas quase triplicou no Ceará no período de 2018 a 2023. No primeiro ano, 647 notificações de violência interpessoal contra o público foram registradas. Já em 2023, o número saltou para 1.970 casos, apresentando um aumento de 204,5%.

No País, o número de casos registrados foi o maior em 11 anos, com 28,7 mil notificações de violência. O estudo aponta que outra forma de avaliar a exposição das pessoas idosas à violência é por meio das condições inadequadas de moradia.

Segundo o Censo Demográfico de 2022, 17.386 pessoas idosas viviam em domicílios improvisados, sendo 11.411 homens e 5.975 mulheres. Dentre elas, 38,7% residiam em estabelecimentos em funcionamento; 31,1% em tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido; 13,8% em outras formas de moradia improvisada, como abrigos naturais e estruturas precárias.

Além disso, 8,6% moravam em edificações não residenciais degradadas ou inacabadas; 5,9% em estruturas improvisadas localizadas em logradouros públicos; e 1,8% em veículos.