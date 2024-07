O tempo de cada um para o repouso

As Férias

Quantos dias são necessários para tirar de férias de verdade? Como descansar? Sobre as férias, a neurologista Danielle Mesquita explica que essa também pode variar de acordo com o indivíduo e suas atividades laborais diárias. De acordo com ela, não existem estudos que diga quantos dias de descanso cada trabalhador precisa ter.

"Isso é uma questão muito individual, algumas pessoas precisam de uma quantidade de dias de descanso melhor para se sentirem restauradas, outras não. Então isso leva muito em consideração características individuais de cada um", argumenta a médica. Para Danielle, entre os profissionais que merecem atenção, estão caminhoneiros e profissionais de saúde que realizam plantões noturnos.

Para além do sono, o descanso também inclui momentos de relaxamento e lazer. Em relação a eles, Samir relata que a preferência por atividades de lazer diárias ou nas férias do trabalhador, podem variar de acordo com o gosto pessoal de cada pessoa.

O Sono

De acordo com Samir Magalhães, o descanso regular diário, pode variar de acordo com cada indivíduo, existindo pessoas que precisam dormir mais horas ou menos. Conforme explica o médico, a maioria das pessoas precisa dormir entre sete horas e meia, a oito horas e meia, sendo a que a variação é possível a depender de quanto tempo o corpo de cada pessoa precisa para recompor suas funcionalidades de forma correta.

"As pessoas que têm a necessidade de tempo total de sono maior, são os dormidores longos, podendo dormir até dez horas; enquanto os que dormem seis horas são os dormidores curtos. Se esse indivíduo dorme às dez horas e ele consegue ter uma atividade de vigília normal, isso é plenamente possível porque são variações biológicas, cada pessoa tem o seu padrão", completou Samir.

Ainda de acordo o médico, as pessoas devem ficar atentas aos sinais do corpo e entenderem o quanto de descanso ele precisa para se recompor. Como é evidente para todos, o sono é parte integrante do descanso mental e físico. Mas como dormir bem? Segundo Samir Magalhães é importante priorizar o sono, organizar o ambiente, respeitar o tempo correto de sono. Além de evitar alimentos pesados à noite, bem como praticar atividade física após às 19 horas, ou se expor às telas pouco antes de dormir.