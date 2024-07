Álibi para o sedentarismo: como o uso inadequado do sofá pode ser nocivo a saúde

Foto: FERNANDA BARROS SILVANA Rodrigues conta que sofria com torcicolos e dores de cabeça

Ele está ali; parado em meio a sala como em um convite irresistível para que você se acomode enquanto assiste a um filme na televisão ou mexe no celular. O sofá costuma ser sinônimo de "descanso", mas quando utilizado por horas, de qualquer maneira e sem os devidos cuidados higiênicos, o móvel pode deixar de ser inofensivo e oferecer riscos a saúde que vão desde complicações respiratórias a lesões.

Quem aponta um dos danos que podem ser causados pelo mau uso da mobília é o médico ortopedista Rodrigo Astolfi. Conforme o especialista, podemos lesionar a coluna se ficarmos muito tempo sentados na mesma posição, da forma como costumamos ficar sobre o móvel. Isso porque o gesto causa uma sobreposição nos discos que compõe essa parte do corpo e que funcionam feito amortecedores.

"Esses discos são as estruturas que têm que se adaptar quando estamos deitados no sofá por exemplo, além de duas horas na mesma posição já temos desidratação do disco. A doença dos discos da coluna é o que chamamos de protrusão, ou as famosas hérnias de disco", explica o profissional.

Essa sobreposição acontece principalmente quando ficamos com o pescoço inclinado para baixo, posição que adotamos, por exemplo, ao ficar lendo ou mexendo no celular. Além disso, o especialista destaca que o hábito de ficar muito tempo deitado ou sentado pode causar contraturas musculares (que ocorre quando um músculo se contrai de forma muito mais forte do que o normal, causando desconforto).

O processo tende a provocar dores de cabeça e torcicolo. Outra sensação bem comum a quem tem o costume de ficar por horas na mesma posição é a de formigamento, também chamada de "parestesia" e que pode ser definida como a impressão de estar recebendo várias agulhadas na pele ao mesmo tempo.

"A (sensação de formigamento) pode vir por ficar muito tempo apoiado sobre um nervo, mas não gera lesão definitiva. Também pode acontecer quando um músculo contraturado comprime um nervo, nas vezes que isso é crônico, é o disco que herniou e esta comprimindo o nervo", esclarece o profissional.

Há quatro anos essas sensações faziam parte do cotidiano da cearense Silvana Rodrigues, 47. Ela conta que tinha o hábito de chegar em casa e ir deitar no sofá com o celular na mão e a televisão ligada. Um momento de descanso que se estendia por horas e afetava até mesmo Lyon, seu Yorkshire.

"Chegava do trabalho e deitava no sofá, nem meu cachorro se movimentava porque eu chegava e ele deitava junto, engordamos os dois", diz aos risos, mudando o tom ao lembrar o que sentia à época: "Vivia com torcicolo, dores de cabeça, dormia muito tarde e acordava mais cansada e com dores todos os dias".

FORTALEZA, CEARÁ, 05-07-2024: Ciência&Saúde fala sobre o mau uso do sofá. Na foto, Silvana Rodrigues. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O sofá também instigava a procrastinação de Matheus Brito, 27. O jovem relembra que costumava chegar da escola e ficar sobre o móvel, mexendo no aparelho celular ou em seu computador, e adotando uma postura corporal "inadequada". As horas em que passava acomodado ali teve impacto em seu cotidiano.

"Eu não tinha energia, tudo era muito dolorido, muito cansativo. Sentia dores nas pernas e sempre me cansava muito fácil até mesmo para subir uma escada", lembra o analista de tecnologia da informação.

Mudanças nos hábitos ajudam a aliviar dores

Tanto Silvana Rodrigues quanto Matheus Brito só pararam de sentir as sensações incômodas, já tão comuns em suas rotinas, quando passaram a ficar menos tempo no sofá e mais tempo fazendo atividades físicas. Ambos resolveram sair da inércia e colocar o corpo em movimento adotando a prática constante da musculação.

Fábio Félix, personal trainer e nutricionista esportivo, pontua que o sofá pode sim funcionar como um álibi para o sedentarismo, condição que abre portas para o surgimento de diversas comorbidades. Isso porque o móvel, assim como outras mobílias e alguns aparelhos eletrônicos, pode levar o indivíduo a ficar muitas horas em ócio, utilizando o tempo que poderia empregar realizando exercícios físicos, por exemplo.

Pela Organização Mundial da Saúde (OMS) são consideradas pessoas sedentárias aquelas entre 18 e 60 anos que não fazem "ao menos 150 minutos semanais de atividade física de leve a moderada". Diversas pesquisas já comprovam que quem se enquadra nesse perfil está mais apto a correr risco de saúde.

Uma das mais recentes delas foi um artigo publicado no Journal of the American Heart Association, em fevereiro recente. No estudo, pesquisadores indicaram que ficar sentado mais do que 11 horas por dia aumenta em mais de 78% o risco de morte por doenças cardiovasculares e em 57% o de morrer por qualquer outra enfermidade em relação a quem fica menos de nove horas no sofá, por exemplo.

"O indivíduo sedentário fica sujeito a uma condição onde seu metabolismo passa a não responder de uma forma digamos mais específica no que diz respeito a queima, a oxidação de gordura. Ou seja, ele passa a acumular mais energia na forma de gordura no organismo e ele também passa a ter uma diminuição da massa muscular e também da massa óssea", aponta Fábio Félix.

Paulo Cruz, médico endocrinologista, explica que a redução do gasto de energia e do funcionamento dos músculos é justamente a primeira consequência do comportamento sedentário. Essa prática gera aumento de resistência à ação da insulina, que é o hormônio que controla os níveis de glicose e colesterol no sangue.

"Ademais, esse processo gera um aumento de inflamação no corpo que prejudica a função dos vasos sanguíneos e aumenta o risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares como infarto e acidente vascular cerebral, que são as causas mais comuns de morte em todo o mundo", destaca o especialista.

Qual a melhor posição para deitar?

Afinal de contas, existe uma posição correta para ficarmos no sofá? Conforme especialistas que foram ouvidos pelo O POVO, o que faz do móvel um vilão é o mau uso dele. O ideal, nesse caso, seria evitar ficar muitas horas sentado ou deitado na mobília e tentar manter uma postura adequada, sem forçar a coluna.

"Para termos uma boa postura precisamos ter força no centro do corpo (o core), e treinar manter o peito estufado numa posição de contração da musculatura da coluna. Isso joga nosso centro de gravidade para trás e tira a pressão dos discos", explica e orienta o médico ortopedista Rodrigo Astolfi.

Essa consciência corporal, apesar de parecer difícil, pode vir por meio de exercícios físicos, como explica o educador físico Fábio Félix. De acordo com o especialista, movimentos naturais como sentar e levantar exigem uma estabilidade e precisam de força muscular para serem executados da

forma correta.

"Quando você passa a treinar, você melhora a sua consciência corporal e também fortalece os músculos estabilizadores do tronco. Existem alguns músculos que são ativados durante a prática de exercícios e esses músculos têm a função de fazer com que a sua coluna, seu tronco, se mantenham mais estáveis", diz.

O especialista aponta a musculação e outras modalidades, como natação, pilates e yoga, como fundamentais para ajudar nesse processo. Além disso, práticas físicas como essas são importantes para tirar o corpo do sedentarismo e colocá-lo em movimento, o que significa passar menos horas no sofá.

Atividades auxiliam na consciência corporal

Musculação

Natação

Treino Funcional

Yoga

Pilates

Lutas

Fonte: Fábio Félix, educador físico

e nutricionista

clínico esportivo

Falta de limpeza do estofado pode causar patologias

Para além da postura que adotamos ao nos acomodarmos no sofá ou até mesmo da forma como passamos horas nele, há um outro ponto que pode levar o móvel a afetar nossa saúde: a sujeira.

De acordo com Glenda Silva, diretora da Total Clean Fortaleza, empresa que atua com limpeza e impermeabilização, esse tipo de móvel pode se tornar o habitat preferido dos ácaros e das bactérias caso não receba a higienização adequada, pois tem contato direto com poeira, suor e resíduo de comida.

"Com o passar do tempo, os ácaros e as bactérias se multiplicam e o excremento dos ácaros e dos ácaros mortos soltam uma poeira fina, que contribui para o agravamento de alergias e doenças respiratórias", diz.

Em razão disso, o ideal, conforme pontua a especialista, é realizar uma limpeza no sofá a cada seis meses de uso. "Usar o aspirador de pó no dia a dia e fazer a limpeza e a impermeabilização periodicamente pode ajudar na manutenção da limpeza no dia a dia, inclusive a impermeabilização é uma ótima aliada para proteger o sofá, evitando a proliferação dos ácaros e fungos também", destaca.