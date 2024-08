A revolução silenciosa da paternidade ativa no Brasil

Receber a tarefa de montar um quebra-cabeça sem conhecer a imagem final é um desafio considerável. Você pode juntar algumas peças pelas bordas ou por aquelas que parecem se encaixar, mas sem a orientação da imagem completa, a tarefa se torna especialmente difícil. Essa falta de referência é semelhante ao que enfrentam os homens que cresceram sem pai e hoje se tornaram um.

A ausência de uma figura paterna ao longo do crescimento infantojuvenil pode resultar em diversos prejuízos que uma criança carregará por toda a vida. Homens que cresceram sem a presença do pai relatam como o abandono parental influenciou suas trajetórias. Eles também compartilham suas estratégias para reverter esse ciclo, tornando-se a referência que não tiveram quando crianças.

A ciência comprova que os prejuízos são variados e impactam diversos aspectos da vida: emocional, comportamental, acadêmico, social, econômico e de saúde mental. Em suma, os desafios são muitos diante de um problema social que só recentemente começou a ser debatido de maneira mais ampla.

Com o debate aquecido, uma nova geração de pais está se formando para compartilhar não apenas sua presença e o famigerado "sustento familiar". Eles também dão o apoio, carinho, orientação e o amor incondicional que não receberam.

Refletir sobre a importância da presença paterna é crucial, principalmente em uma sociedade onde milhares de lares brasileiros testemunham o oposto. Em um contexto social predominantemente heteronormativo, não é surpreendente que muitas famílias vejam um apagamento significativo da figura masculina dentro de casa. Deste modo, as responsabilidades financeiras, os cuidados e a criação dos filhos, que deveriam ser compartilhadas a dois, acabam recaindo apenas sobre os ombros femininos.

De acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2022, mais de 11 milhões de mulheres no Brasil estavam criando seus filhos sozinhas. Esse estudo, baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc), foi conduzido pela pesquisadora Janaína Feijó, doutora em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela destaca o aumento do número de mães que chefiavam suas famílias sozinhas.

A pesquisadora Tuany Abreu de Moura destaca que existe também um fenômeno silencioso que emergiu nas últimas décadas: a paternidade ativa. Esta nova abordagem reconfigura o papel do pai na sociedade, respondendo aos antigos modelos de masculinidade e se enraizando firmemente na estrutura familiar contemporânea.