Ciências espaciais aplicadas para professores no Brasil

Foto: Natasha Patrícia/Divulgação LSI DIRETORA-EXECUTIVA do Limitless Space Institute, Kaci Heins, entre os cearenses Diassis Sousa e Renato Targino

O Programa Limitless Global Educator (LGEP), do Limitless Space Institute (LSI), sediado em Houston, nos EUA, realizou mais uma etapa do projeto, desta vez no Brasil, em Natal, para transmitir conhecimentos sobre exploração espacial a professores das redes públicas municipal, estadual e federal. A proposta é que esses educadores, entre eles dois cearenses, Diassis Sousa e Renato Targino, se tornem agentes de compartilhamento para crianças e adolescentes do ensino básico saberes de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (Stem).

Além da preocupação com a fidelidade à realidade espacial, os experimentos também levaram em consideração a capacidade de replicabilidade nas salas de aula, assim, todos foram pensados com materiais de baixo ou nenhum custo. Para a diretora-executiva do Limitless Space Institute, Kaci Heins, que também foi professora de ciências no ensino básico dos Estados Unidos, trazer essa iniciativa para outros países é pensar no futuro dos programas espaciais do mundo.

"Sabemos que profissões nessas áreas de conhecimento são muito necessários e podemos despertar a paixão deles através da exploração espacial. Vendo a aplicação teórica no mundo real, os alunos podem se inspirar e buscar carreiras afins", pontua.