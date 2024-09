O tabagismo como doença: como e onde buscar apoio para deixar de fumar?

Foto: Comunicação/Hospital de Messejana Um dos encontros do Programa de Controle do Tabagismo do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

A decisão de parar de fumar é difícil e cercada de dúvidas. É melhor parar de uma vez ou reduzir aos poucos? Adianta parar agora se eu já fumo há tanto tempo? Quando começo a perceber os benefícios? Onde encontrar tratamento gratuito? Se precisar de apoio, tenho onde conseguir? Como vou lidar com os momentos de abstinência do vício?

Além de causar dependência, o fumo aumenta os riscos de enfermidades como as cardiovasculares e os cânceres — fato que já estampa desde as carteiras de cigarro até as campanhas de conscientização sobre o tema há bastante tempo.

Não faltam alertas sobre os riscos de doenças causadas pelo tabagismo: “Você sofre”, “você envelhece”, “você infarta”, “você adoece”, “você brocha”, “você morre”. Acompanhadas de imagens fortes, essas e outras mensagens advertem os fumantes a cada nova carteira adquirida e têm ajudado a diminuir a prevalência do tabagismo entre brasileiros desde 2017.

Com esforços em muitas frentes a partir de medidas de controle do tabaco, o Brasil conseguiu reduzir em 35% o consumo e se tornou um dos líderes mundiais na redução do tabagismo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgados em janeiro de 2024.



O País também compartilha, junto aos demais países da América do Sul, a distinção de fazer parte da primeira região no planeta ‘livre de fumaça’: todas as nações da região possuem leis que proíbem o fumo em espaços fechados, locais de trabalho e no transporte público.



Na tentativa de desestimular essa iniciação ao uso do cigarro, o governo federal retomou a política de aumento de preço sobre cigarro. Com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 1º de agosto, ficou estabelecida a alíquota específica de R$ 2,25 por vintena (20 unidades) e preço mínimo de venda de cigarros no varejo de R$ 6,50 por maço ou box (20 cigarros).



Nas regras atuais, a alíquota específica é de R$ 1,50 e o preço mínimo de R$ 5 por maço. Uma medida necessária, já que o tabaco ainda mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, de acordo com a OMS.

Só no Brasil são mais de 161 mil mortes anuais atribuíveis ao uso de tabaco, o que representa 443 mortes por dia e leva o tabagismo a ser o terceiro fator de risco para anos de vida perdidos ajustados por incapacidade.



Em outras palavras, é a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. Os males causados por cigarros comuns, cigarros eletrônicos, cigarrilhas, charutos, fumos de cachimbo, narguilé, rapé e outros são conhecidos, mas nem sempre isso é suficiente para a tomada de decisão mais importante: abandonar o hábito.



Isso porque o fumante não é o único que se debilita com a prática. Quem também sai prejudicado são os fumantes passivos, que inalam a fumaça de derivados do tabaco. As partículas contêm substâncias tóxicas como alcatrão e nicotina, que podem causar asma, alergias, bronquite, pneumonia, doenças cardíacas e câncer de pulmão. Mesmo que não haja contato direto com a fumaça, a fuligem que fica impregnada em peças de roupa, por exemplo, pode causar alergias, doenças pulmonares e cutâneas.



O meio ambiente está incluído entre os principais afetados, com danos que vão desde o cultivo de tabaco até o descarte de bitucas e dos dispositivos. Pesquisas apontam que fumantes jogam, em média, 10 bitucas de cigarro por dia em vias públicas.

Parar de fumar, portanto, reduz o risco de doenças pulmonares e cardiovasculares, prolonga a vida, melhora as capacidades sensoriais e a aparência, reduz gastos com cigarros e tratamentos e ainda ajuda o meio ambiente.



Políticas públicas, campanhas educativas, intervenção médica, terapias de substituição de nicotina, apoio psicológico e grupos de suporte são fundamentais nesse processo, que não precisa ser encarado sozinho.

Dificuldades, incertezas, insônia, estresse e pressões externas podem dificultar, mas não devem ser motivo para desistir do plano de parar de fumar. Abandonar a dependência é um desafio, mas é a melhor saída.



Tabagismo tem tratamento: em Fortaleza, Hospital de Messejana é referência







Pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são oferecidos tratamentos integrais e gratuitos às pessoas que desejam parar de fumar. O suporte se dá por meio de medicamentos como adesivos, pastilhas, gomas de mascar (terapia de reposição de nicotina) e bupropiona, além do acompanhamento médico necessário para cada caso e ações em grupo.



Em Fortaleza, esse serviço é oferecido pelas unidades básicas de saúde (UBSs). Se você tem vontade de abandonar o hábito, procure o posto de saúde que atende o seu bairro ou a sua comunidade e busque informações sobre locais e horários de tratamento.



Além disso, a Atenção Primária de Saúde (APS) possui um diferencial importante nesse processo, que é o acompanhamento dos pacientes a longo prazo — algo que faz toda diferença, já que é possível identificar, ainda no meio do caminho, quais condutas precisam ser ajustadas ou, ainda, se é necessário incluir abordagens específicas àqueles que tiveram alguma recaída.



A APS é o primeiro ponto de contato da população com o sistema de saúde e torna-se ideal para a oferta e abordagem de cessação ao tabagismo, mas não é a única possibilidade.

Na Capital, o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart (HM) é referência no tratamento de fumantes através do Programa de Controle ao Tabagismo (PCT).

Criado em 2001 por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Fumo, celebrado em 29 de agosto, é o primeiro serviço público de Fortaleza voltado ao tratamento do fumante.



SUS oferece assistência integral gratuita a fumantes



Uma vez inscrito, o paciente passa por uma triagem médica, onde são colhidas informações pessoais relativas ao estado psicológico e quanto à motivação para deixar o cigarro. Exames importantes são realizados para revelar como está a saúde e o grau de dependência.

Após a avaliação inicial, o usuário passa a fazer parte do grupo de apoio, no qual é realizado o tratamento padrão baseado na abordagem cognitivo-comportamental, no uso de medicamentos e na terapia de reposição nicotínica.

Em entrevista ao O POVO+, a médica pneumologista Penha Uchoa, coordenadora do Programa de Controle ao Tabagismo do Hospital de Messejana, analisa o panorama no Brasil e explica como funciona esse acolhimento. Confira a seguir:



O POVO+ — O Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart (HM) é referência no tratamento de fumantes. Existem números de quantos pacientes já passaram pelo Programa de Controle ao Tabagismo nessa unidade? Qual o perfil desse público?



Penha Uchoa — O Programa de Controle do Tabagismo do Hospital de Messejana (PCT/HM) atende cerca de 40 novos pacientes a cada mês. Destes, a maioria é do gênero feminino (65%), com idade média entre 47 a 50 anos, 90% iniciou tabagismo antes dos 15 anos, e fumavam em média 33 maços por ano.



OP+ — Quais são as principais dificuldades que essas pessoas apresentam ou enfrentam durante o processo de abandono do hábito e como o programa ajuda a lidar com elas?



PU — Uma série de fatores dificultadores do processo da cessação tabágica já está bem descrita na literatura e a nossa população não difere nesse aspecto; a síndrome de abstinência é o principal deles, representa um verdadeiro vilão que amedronta e desencoraja o fumante. Além disso, a elevada dependência à nicotina, em especial naquele indivíduo que fuma um número grande e frequente de cigarros na rotina diária. A motivação e auto eficácias baixas também são identificadas em portadores de distúrbios psiquiátricos, pessoas com baixos níveis socioeconômico e educacional para entender e aderir à nova proposta de vida, após tentativas frustradas de cessação prévia; e portadores de comorbidades pulmonares, câncer e cardiovasculares, que se sentem constantemente pressionados pela família e sociedade. Pessoas cujo tratamento intensivo e prolongado requer esforço adicional para a parada.



A equipe multiprofissional do Programa oferece a esses pacientes um atendimento em grupo em que se discute os aspectos gerais do tabagismo como doença, que se caracteriza por dependência física, comportamental e psicológica, além da dependência nicotínica, da síndrome de abstinência e do tratamento.



De posse do conhecimento a respeito da sua doença, o paciente é encaminhado para uma escuta individual, em que a equipe utiliza algumas ferramentas de motivação para que o fumante mantenha o foco no objetivo central e mantenha o enfrentamento dessas dificuldades; deixando bem claro que ele é o protagonista das ações necessárias da mudança de estilo de vida para se atingir o sucesso sustentável, ou seja, que se torne um ex-fumante.



OP+ — Nos últimos anos os cigarros eletrônicos protagonizaram as campanhas de combate ao tabagismo no Brasil e no mundo. Na prática do dia a dia você observa que há uma crescente no uso desses dispositivos ou o que prevalece é o cigarro comum? As redes sociais podem ter alguma influência nessa difusão dos cigarros eletrônicos entre os jovens ou é algo que pode ser apontado como geracional?



PU — Importante enfatizar que a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil, por meio da resolução de diretoria colegiada da Anvisa (RDC) nº 46, de 28 de agosto de 2009, em nível local também há proibição através da Lei nº 17.760, de novembro de 2021.



Atualmente os cigarros eletrônicos (CE) são comercializados no mundo em versões modernas e atrativas, contendo alta concentração de sal de nicotina, para acelerar trânsito da nicotina ao SNC e potencializar a dependência, além de substâncias com potencial inflamatório e cancerígeno, como propileno glicol, glicerol; acetaldeído; formaldeído; metais; nitrosaminas; saborizantes e flavorizantes que estimulam a experimentação e iniciação ao fumo.

A possibilidade de manipular o cigarro com adição de várias outras substâncias aumenta o risco futuro para dependência a outras drogas.

Apesar da proibição da propaganda e venda dos cigarros eletrônicos no Brasil, ambas acontecem facilmente através de várias plataformas da internet, festas alusivas ao uso dos vapes são divulgadas e propagadas de forma avassaladora nas redes sociais, que contribuem para a disseminação rápida e crescente do uso desses dispositivos, especialmente entre o público jovem.

Dados do estudo Covitel mostraram aumento da experimentação no Brasil no primeiro trimestre de 2022, sendo 7% de uso ocasional e 2.2 % de uso diário; destes, 20% se encontrava na faixa etária de 18 a 24 anos. Isto revela que as pessoas estão fazendo uso ilegal, têm fácil acesso, mas ainda há dificuldade para o consumo diário.



Esse cenário pode estar atrelado à questão do modismo do cigarro eletrônico entre os mais jovens, curiosidade, sabor, cheiro e a percepção de menor perigo.

Forte atração pelo design arrojado, mudanças frequentes de modelos, cores, sabores e manipulação de componentes, reflexo das táticas da indústria para oferecer tabaco de forma mais atrativa para esse público.



Impacto na saúde a curto prazo: há evidência conclusiva de risco após exposição aguda: intoxicação; lesões de pele, queimaduras, inalação aguda com consequente irritação da garganta, náuseas e tontura.

Há relatos de caso de bronquiolite aguda grave, surto de evali (lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico) caracterizada por sintomas respiratórios agudos como tosse, dor torácica e dispneia que pode evoluir para insuficiência respiratória aguda, associada ou não a dor abdominal, diarreia e vômitos.

Em longo prazo, há evidência de risco para doenças crônicas não transmissíveis como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença arterial coronariana (DAC) e câncer de pulmão.



Até o momento, não há evidência conclusiva do uso para a cessação tabágica e risco maior de tabagismo dual. No meio ambiente os prejuízos estão relacionados à produção de lixo não biodegradável, incêndios e poluição tabágica ambiental, que é a principal causa de poluição intradomiciliar.



O impacto na saúde pública é bastante negativo, uma vez que o aumento da experimentação e uso no Brasil trouxe à tona uma amostra de fumantes com desenvolvimento de dependência mais rápida e mais elevada.



Esses dispositivos, em vez de aumentar a cessação tabágica, na realidade, representam uma ponte para tabagismo dual (tabagismo convencional adicionado ao eletrônico) ou, situação mais grave ainda, que é uso de múltiplas drogas, poliadições.

Isso representa um retrocesso para a saúde pública brasileira que, através de processos envolvendo o binômio educação e legislação, já conseguiu avanços como a redução da prevalência tabágica de 35% no final da década de 80 para 10% em registros mais atuais.



OP+ — Alguém que fuma há cerca de 10 anos e resolve abandonar o hábito ainda consegue restaurar a saúde do organismo ou diminuir as chances de desenvolver doenças mais sérias? Quais os principais malefícios que essa pessoa está evitando ao deixar o cigarro?



PU — Sempre é benéfico parar de fumar, em qualquer situação, independente da idade. Porém é necessário que se entenda que se o paciente, antes de parar de fumar, já apresenta alguma doença crônica associada ao tabagismo, obviamente essa doença não tem cura, mas terá melhor prognóstico e o paciente evolui com melhor qualidade de vida e sobrevida.

Por outro lado, se o indivíduo parar de fumar e não tiver contraído ainda nenhuma doença crônica associada ao tabagismo, ele poderá evitar uma série de doenças, especialmente do trato respiratório, sistema cardiovascular e cânceres variados. Além de outras vantagens como melhora da autoestima; redução ou cessação de crises de tosse, asma ou DPOC e redução de complicações pós-operatórias.

No caso específico, a proteção de um indivíduo que para de fumar há 10 anos engloba vários aspectos; de 5 a 15 anos, o risco de AVC é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, a taxa de mortalidade por câncer de pulmão é cerca de metade da de um fumante. Além disso, entre 10-15 anos, o risco de doença cardíaca é igual ao de um não fumante.



O que ocorre no seu corpo se você parar de fumar?



OP+ — Como uma pessoa interessada em deixar de fumar pode buscar serviços de saúde para auxiliar nesse processo? No caso do HM, qual é o processo e que tratamento é oferecido a esses pacientes?



PU — As unidades básicas de saúde representam a principal porta de entrada para o tratamento dos fumantes e devem ser capacitadas para tal.

O Hospital de Messejana atende usualmente e prioriza pacientes que receberam alta das suas unidades de internação, aqueles com doenças pulmonares ou cardiovasculares definidas, em especial o grupo que se encontra em fase pré-operatória ou lista de transplante; e ainda oferece vagas para a população geral durante as campanhas alusivas à comemoração dos dias mundial e nacional de combate ao fumo.

O programa de controle do tabagismo do Hospital de Messejana segue o tratamento padrão recomendado pelas diretrizes internacionais e nacionais, que inclui a abordagem comportamental e a terapia medicamentosa.



Recomendações para quem deseja parar de fumar



Para tal, inicialmente, o paciente passa por uma avaliação médica em que se registra seus dados pessoais, sintomas e queixas clínicas atuais, presença de comorbidades, grau de dependência nicotínica, história tabágica (tentativas de parar de fumar e uso de medicamentos previamente) e estágio de motivação.

Caso esse paciente esteja preparado para a ação de parar de fumar, ele será admitido no grupo de apoio e acompanhado por profissionais de saúde habilitados para lidar com o processo da cessação tabágica.



O tratamento é dividido em dois módulos: o primeiro, com duração de 4 semanas, tem como objetivo principal a preparação para o dia D de parar de fumar.

15 motivos para deixar de fumar



A partir da escolha desse dia, estratégias são criadas para se afastar do comportamento habitual para fumar, como mudança do ambiente de casa e do trabalho, se possível.

Nos momentos de fissura, o fumante deve tomar bastante líquido, chupar gelo, mastigar algum alimento forte para combater a vontade de fumar (gengibre, cravo, canela, etc.).



Essas ações acontecem em conjunto com o uso dos medicamentos, que promovem o alívio da síndrome de abstinência e tornam possível o parar de fumar com o menor sofrimento possível.



Na sequência, acontece o segundo módulo, cujo objetivo é a prevenção da recaída e a percepção dos pequenos ganhos em curto prazo. Tem duração média de 3 meses, que é um tempo mínimo para manutenção do tratamento medicamentoso, utilizado para aliviar a abstinência.



Passado esse período, o paciente é revisto em momentos pontuais das datas comemorativas que acontecem no próprio hospital e recebe alta com 1 ano, quando se torna um ex-fumante.



OP+ — Existem estratégias específicas a depender do perfil de cada paciente? O vício pode estar associado a questões de saúde mental que demandem outras abordagens, por exemplo?



PU — O tabagismo é uma doença neuro comportamental e esse dado deve ser incorporado durante a história tabágica. Os indivíduos que fumam tendem a apresentar mais ansiedade, são mais impulsivos e apresentam mais traços de neuroticismo, psicoticismo e histórico de distúrbios depressivos.

O conhecimento desses fatores psicológicos e/ou psiquiátricos associados ao tabagismo são essenciais para uma melhor condução e individualização do tratamento do fumante.



A estratégia do plano de ação para o dia D de parar de fumar segue os mesmos passos de um paciente sem distúrbio psiquiátrico, porém é necessário se avaliar o estado atual do paciente através de contato prévio com o médico assistente, assim como também se avaliar as medicações em uso e possíveis reações cruzadas ou contra indicações dos medicamentos que são utilizados para a cessação tabágica.

Em virtude das peculiaridades dessa população, estudos mostram que a duração do tratamento pode ser prolongada, além dos três meses padronizados.



Todo paciente precisa entender como a dependência nicotínica afeta sua rotina e que mudanças a serem implementadas só acontecerão se houver a consciência da escolha de um novo estilo de vida, mais saudável.



A parceria com a equipe de tratamento psiquiátrico/psicológico é essencial para que se atinja o objetivo comum de parar de fumar.



Serviço

Programa de Controle do Tabagismo do Hospital de Messejana

Local: Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Informações sobre vagas e inscrições: (85) 3101-4062

Programa realiza caminhada pela vida

As sequelas deixadas pelo fumo e outras doenças às vezes são difíceis de lidar, mas existem vários tratamentos e ações. Com o intuito de motivar as pessoas com doenças pulmonares graves, crônicas e com limitações para as atividades diárias da vida, a pneumologista Márcia Alcântara promove nesta quarta, 4, o "Caminhando, Inspirando e Expirando pela Vida". O encontro está previsto para acontecer na Barraca Ponto do Guaraná, às 7h30, com 1,5 km a ser percorrido.

O evento já está em sua quarta edição e é exclusiva para idosos do Programa de Reabilitação Pulmonar do Pulmocenter (PRPP). "O nosso objetivo é o de congregar pessoas com as mesmas faixas etárias e com essas limitações para um encontro lúdico e de intenso relacionamento coletivo por uma vida melhor", afirma Márcia Alcântara, também coordenadora do PRPP.

A médica explica que o movimento da caminhada melhora a capacidade pulmonar e cardiovascular, ou seja, atividades ao ar livre, especialmente essa, promovem o fortalecimento dos músculos respiratórios, ajudando a aumentar a resistência física e melhorar a eficiência respiratória.

"Há também o contato com a natureza, estar ao ar livre, com efeitos comprovados na redução do estresse e na melhora do bem-estar mental, o que é crucial para idosos em um PRP. As caminhadas em grupo incentivam a socialização, combatendo a solidão e promovendo um senso de comunidade entre os participantes", pontua.

O PRP é um conjunto de intervenções terapêuticas baseadas em exercícios físicos supervisionados, educação e suporte psicológico destinados a pessoas com doenças pulmonares crônicas. Ele é realizado para melhorar a capacidade funcional, reduzir a dispneia — falta de ar — e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

O Programa de Reabilitação Pulmonar é indicado para pessoas com doenças pulmonares crônicas, como DPOC, fibrose pulmonar, asma grave, bronquiectasias e, para aqueles que sofreram com a COVID-19 e ficaram com sequelas respiratórias, como fibrose pulmonar e falta de ar persistente. Pacientes em idade avançada, entre 60 e 94 anos, também se beneficiam.(Rafael Santana)

Benefícios dos exercícios físicos dos PRPs

Aumento da Capacidade Pulmonar:

O treinamento físico melhora a eficiência dos músculos respiratórios, permitindo que o paciente respire com mais facilidade e menos esforço. Isso ocorre porque o exercício fortalece o diafragma e outros músculos envolvidos na respiração, tornando-os mais eficientes.

Reversão do Descondicionamento:

Pacientes com doenças pulmonares crônicas frequentemente desenvolvem descondicionamento físico devido à inatividade. O exercício reverte esse descondicionamento, melhorando a capacidade aeróbica e reduzindo a sensação de cansaço.

Melhora da Troca Gasosa:

O exercício regular melhora a circulação sanguínea nos pulmões, facilitando a troca de oxigênio e dióxido de carbono, o que alivia a sensação de falta de ar.