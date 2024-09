Clínicas de diálise se mobilizam em prol do recebimento em dia

Mais de 800 clínicas de diálise de todo país, associadas à Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (ABCDT), reivindicam o pagamento em dia pelos serviços oferecidos aos estados, municípios e convênios.

A diálise é um tratamento permanente para manter a vida e substituir o trabalho realizado pelos rins, quando eles param de funcionar. Cerca de 155 mil pessoas no Brasil são portadoras de doença renal crônica e dependem deste tipo de terapia, segundo o ABCDT.

O médico Yussif Ali, presidente da ABCDT, destaca que há uma campanha permanente para engajar a sociedade e o poder público. "Esse problema dos atrasos de pagamentos ocorrem porque diversos estados, secretarias estaduais e até as municipais não fazem o repasse no momento certo em que recebem o dinheiro do Ministério da Saúde", pontua.

Outra questão é o cofinanciamento e as demandas para a manutenção de uma boa qualidade de diálise. O estado do Rio de Janeiro foi o pioneiro na oferta de um adicional financeiro por hemodiálise. Atualmente, os estados de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Sergipe e Amazonas também auxiliam com verbas para complementar. O Ceará e o Paraná estão em fase de estudos para implementação do auxílio.