DIETA VEGANA PARA EMAGRECER COM SAÚDE

Foto: ADOBE STOCK VEGANISMO: um estilo aliado da saúde

O veganismo é um estilo de vida que tem crescido em todo o mundo. De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) estima-se que cerca de 7 milhões de brasileiros sejam veganos. Mas há muitos mitos envolvendo o tema. O veganismo é um movimento de compaixão aos animais, com impacto na saúde, no meio ambiente e no bem estar animal. Segundo a nutricionista vegetariana Luara Marinho, que colaborou com nossa coluna de hoje, a dieta vegana é uma poderosa aliada para o emagrecimento saudável, pois já traz diversos benefícios à saúde no geral, com melhora do colesterol e redução do risco de câncer intestinal e doenças cardiovasculares. Sua base são os legumes, verduras e leguminosas, que trazem um maior aporte de fibras, gerando mais saciedade e um maior consumo de macro e micronutrientes essenciais para um corpo nutrido. Ao retirar carnes e laticínios, o consumo de calorias ricas em gorduras saturadas é muito menor. O acompanhamento de um nutricionista vai aliar tudo isso a uma estratégia nutricional adequada para o seu objetivo, o que faz toda a diferença no processo de emagrecimento saudável com excelentes resultados estéticos.

PRA COMEÇAR



Escolha um dia da semana para não consumir produtos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados. Explore novos sabores com leites e queijos vegetais. Troque carnes e ovos por proteína vegetal como soja, grão de bico, ervilha e lentilha. Leve esse hábito para mais dias e perceba mudanças positivas no corpo, na pele e na alma.

VOCÊ JÁ PROVOU E GOSTOU



É comum ouvir julgamentos e preconceitos em relação à alimentação vegana. Mas, muitas pessoas não percebem que consomem alimentos veganos diariamente. Sabe o clássico arroz com feijão? É vegano. Assim como o cuscuz, tapioca, batata frita, salada de frutas e várias outras opções que fazem parte do cotidiano dos brasileiros.

RECEITA PRA COMEÇAR O DIA



Pudim de chia e aveia. Perfeito para quebrar o jejum no café da manhã.

Rendimento: 2 porções



Ingredientes



½ xícara de chia

2 colheres de sopa rasas de farelo de aveia

1 xícara de leite vegetal

½ banana prata (ou frutas vermelhas)

1 colher de chá de pasta de amendoim - opcional

1 colher de chá rasa de canela em pó - opcional



Modo de Preparo



Deixe a chia e a aveia hidratarem com o leite vegetal na geladeira durante a noite

De manhã, adicione a banana amassada, a pasta de amendoim e a canela antes de consumir

Tem 487 calorias e 18g de proteínas