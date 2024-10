COURO DE COGUMELOS NA MODA DE STELLA McCARTNEY

Foto: AFP Couro de cogumelos

Inspirada nos pássaros, Stella McCartney apresentou sua Coleção Primavera 2025, na Paris Fashion Week, nesta segunda (30/set). A estilista, que tem a sustentabilidade e o fim da crueldade animal no centro de tudo o que faz, trouxe uma crítica ao uso de penas na moda e denunciou: "1,5 bilhão de pássaros são mortos pela indústria da moda todos os anos por conta do uso de suas penas". A designer utilizou os pássaros como gancho também para provocar a reflexão sobre a crueldade com os animais de abate: "Por alguma razão, ninguém gosta de vacas, mas pássaros? Todo mundo ama os pássaros. É preciso parar de matar animais para fazer roupas". Sem utilizar nenhuma pena, nem couro animal, 91% da coleção de Stella tem matérias-primas sustentáveis, com destaque para bolsas e sandálias estilosas, feitas com couro vegano à base de cogumelos ou uva, provocando o mundo para novas alternativas sustentáveis, éticas e cheias de inspiração, como a performance da atriz Helen Mirren no final do evento cantando "Um mundo onde há apenas aviões no céu e nenhuma canção nas árvores nunca fará o coração voar."

ESTÁ MAIS DO QUE NA HORA



O desfile de Stella colocou bonés em todos os assentos da platéia com os dizeres "About Fuc*ing Time" (está mais do que na hora). Uma referência à camiseta que a designer usou em 1999, quando seu pai, Paul McCartney, foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame. Desta vez, o protesto é para as urgências da causa animal e a crise climática.

UMA NOVA ECONOMIA EM EBULIÇÃO



A produção de couros veganos oferece possibilidades infinitas de novos produtos sustentáveis. A startup indiana Aamati Green construiu uma fábrica de 30mil m2 de couro de polpa da manga. A Nike tem no radar o tênis de fibra de abacaxi e a Sylven New York desenvolveu o tênis de luxo com couro de maçã e coco. A Adidas uniu-se à Stella McCartney para produzir tênis veganos com materiais reciclados.

PORQUE NÃO É SÓ SOBRE ALIMENTAÇÃO

O veganismo é um movimento mundial de compaixão aos animais e, portanto, tem o propósito de acabar com a exploração de animais em todas as esferas, incluindo o consumo de roupas, sapatos, bolsas, cosméticos, sabonetes, artigos de decoração e qualquer produto que tenha tido exploração de animais na sua cadeia de produção. Você pode começar sua jornada por aqui.