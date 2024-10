O crudivorismo e a dieta da cura

Foto: ADOBE STOCK A dieta crudívora ajuda na prevenção de doenças crônicas

Descasque mais e desembale menos. Essa é a base da alimentação que resgata nossa fisiologia original, que é de um animal frugívoro, com anatomia adequada para se alimentar de frutas e vegetais tenros. Ao cozinhar alimentos acima de 42 o.C há perdas de enzimas e liberação de toxinas, comprometendo a absorção de nutrientes e a imunidade. A dieta crudívora é uma aliada na prevenção e tratamento de doenças crônicas, neurológicas, reprodutivas e câncer.

Segundo a nutri crudívora Anna Vasconcelos, o crudivorismo, frugivorismo ou alimentação viva, é um sistema alimentar baseado em vegetais crus ou com preparações naturais - germinados, fermentados ou desidratados. Na dieta crudi, não se consome refinados, nem industrializados, como açúcar (o doce vem das frutas), nem temperos. Tudo é 100% integral e cru, no máximo amornado ou desidratado. Em relação aos nutrientes, é basicamente igual à dieta vegana tradicional, fornecendo todos os macro e micronutrientes - a única necessidade de suplementação é da B12. Com um acompanhamento nutricional correto, a dieta pode ser feita para emagrecer ou para ganhar peso.

A GERMINAÇÃO

E OS

SUPERALIMENTOS

No processo de germinação, os grãos perdem todos os anti-nutrientes como fitatos, oxalatos e lectinas, que prejudicam a absorção de nutrientes no intestino, e tornam-se muito mais nutritivos ao se tornarem um grão que está brotando vida. Por isso, são chamados de superalimentos, pois trazem a maior carga enzimática possível capaz de nutrir e de promover alterações bioquímicas positivas para o corpo.

UMA REFEIÇÃO CRUA COMPLETA

Proteínas: leguminosas germinadas, como grão de bico, ervilha, lentilha e os feijões azuki e moyashi. Carboidrato principal: Aveia germinada ou quinoa. Carboidrato secundário: verduras e legumes como alface, couve, tomate, cenoura, beterraba, abobrinha, etc. Gorduras boas: Sementes de abóbora ou girassol por cima da salada ou abacate amassado. Sobremesa: uma fruta cítrica, como laranja ou tangerina.

RECEITA DE SORBET SAUDÁVEL



A nutri Anna Vasconcelos compartilhou essa receita deliciosa e nutritiva, muito rápida de fazer.

Fruta base: banana congelada

Fruta secundária: manga, morango, uva, mirtilo, mamão, etc frescas ou congeladas também.

MODO DE PREPARO: Triturar em um processador.

DICAS:

Acrescente frutas secas na hora de triturar para ficar mais docinho ainda;

Coloque nuts trituradas ou coco ralado por cima pra dar um charme;

Adicione proteína vegetal ou farinha de amêndoas/amendoim na hora de triturar para aumentar o teor proteico /calórico.

DICA DE LEITURA

DIETA DO ÉDEN, Guia ao Crudivorismo. A dieta Original, do Dr. Eduardo Corassa, nutricionista clínico com ênfase em dietas cruas e vegetarianas, traz a base antropológica da alimentação crua, com embasamentos de pesquisas da ciência nutricional, além de dicas, respostas às perguntas mais frequentes, cardápios e receitas.