Alta densidade mamária aumenta o risco de câncer

Segundo uma pesquisa do National Library of Medicine, um dos fatores mais importantes que contribuem para o surgimento do câncer de mama é a alta densidade mamária. Essa característica está presente em cerca da metade das mulheres.

A médica radiologista e coordenadora do Centro de Mama do Hospital Quinta D'Or, Ellyete Canella, explica que a mama densa é uma característica pessoal, fruto da herança genética, formadas por glândulas — responsáveis pela lactação —, tecido fibroso e gordura.

"A mama densa possui grande quantidade de tecido glandular e pouca gordura. Esta característica aumenta o risco de câncer não só pela quantidade maior de glândula, mas pela dificuldade que o padrão denso causa na identificação das lesões pequenas, não palpáveis", afirma.

A densidade das mamas é um dos aspectos avaliados na mamografia e está descrita nos laudos médicos. Na imagem, o tecido fibroso aparece branco e o adiposo, escuro. Essa característica é definida em quatro padrões estabelecidos pelo sistema BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System).