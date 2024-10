Colágeno: para que serve, como tomar e a polêmica sobre os benefícios

Foto: Arquivo Pessoal Ellyete Canella, médica radiologista

Promovendo bem-estar e uma pele firme, a hashtag #collagen alcançou 1,4 milhão de visualizações na rede social TikTok e já transformou o colágeno, proteína relacionada à elasticidade da pele, em conteúdo viral.

A maioria das gravações, compartilhadas por influenciadores, apresenta tutoriais com bebidas e suplementos de colágeno. No meio das produções, as empresas responsáveis pelos produtos também mantêm perfis na rede com patrocinadores famosos.

Em publicação com a atriz Jennifer Aniston, embaixadora da marca "Vital Proteins", o perfil da empresa chegou a 4,2 milhões de visualizações. O número é maior do que a própria hashtag da proteína colágeno no TikTok.

"O colágeno é uma proteína formada por meio da junção de vários aminoácidos e fabricada por uma célula que existe em nossa pele, chamada de fibroblasto", define Genucia Matos, médica dermatologista e professora de Dermatologia do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).

"Ele (colágeno) faz parte da nossa pele, do nosso cabelo e das nossas unhas", exemplifica a dermatologista. "E à medida que nós vamos envelhecendo, temos uma degradação dessa proteína e vão surgindo todos os sinais do envelhecimento, como o afinamento da pele, a perda da elasticidade, as rugas, a flacidez".

Matos destaca que, com o passar do tempo, o processo de glicação acontece, ou seja, o colágeno vai agregando as moléculas de glicose (açúcar) e estas atrairão água, alterando a forma do colágeno e perdendo a sua funcionalidade.

A suplementação por via oral do colágeno é descrita por Genucia Matos como um tema "muito controverso" entre os dermatologistas. "Alguns acham que deve ser feito, já outros acham que não tem muito valor", considera.

A profissional explica que consumir apenas o colágeno, sem fazer nenhum outro tipo de tratamento complementar (como lasers, fios de sustentação e outras substâncias injetáveis), não apresenta muitos benefícios para o paciente. Genucia Matos recomenda a utilização de um colágeno hidrolisado, ou seja, quebrado em pequenas partículas e mais fácil de ser digerido.