É mais caro não se vacinar !!

No dia 27 de março de 2023 recebi diagnóstico de herpes zoster facial, atingindo o ramo superior do nervo trigêmeo a direita, região ocular, frontal, temporal, e até região nasal. Por uma sorte lotérica, a virose atingiu o meu olho direito que já era cego em decorrência de um grave descolamento de retina. Caso o lado atingido tivesse sido o esquerdo eu estaria em condições de deficiência visual total.

O herpes zoster, popularmente conhecido como cobreiro, é causado pelo mesmo vírus da catapora que acometeu grande número de pessoas que hoje estão na faixa de 50 anos a mais. Ele pode se manifestar em várias partes do corpo comprometendo um ramo nervoso.

Mesmo sendo médico, nunca me alertei ou cheguei a ser alertado da importância de fazer a vacinação preventiva para o herpes zoster. Recentemente foi disponibilizada uma mais moderna com cerca de 95% de capacidade imunizante.

Do dia 27 de março até hoje tenho passado por algumas etapas da enfermidade e suas sequelas. A primeira, e talvez a mais difícil, foi aquela em que a dor é intensa, quase insuportável, obrigando os médicos a recorrerem medicações analgésicas e sedativas pesadas para aliviarem o meu sofrimento.

Amenizada essa fase aguda, segue-se uma sintomatologia muitas vezes difícil de explicar e mais ainda de traduzir em palavras --- pontadas, queimação, choques tipo elétricos, sensação de formigas caminhado sobre a região. Claro que, com o passar do tempo e a terapêutica medicamentosa, esses incômodos vão ficando menos intensos, podendo desaparecer. No entanto, em 5% dos casos eles se continuam por um ano ou mais (como é o meu caso) e em cerca de 2% acompanham o paciente até a missa de sétimo dia.

Muitas vezes, quando oriento as pessoas a se vacinarem, muitos reclamam do preço. Bem mais caro é o custo de medicação durante um largo tempo, como muitas vezes é necessário. No meu caso, continuo a fazer uso até hoje. Sem falar no prejuízo para a qualidade de vida que o herpes zoster pode significar, o que não pode ser quantificado. Acreditem, essa enfermidade é realmente capaz de nos causar muitas mazelas, seja no plano pessoal, social, laboral e porque não dizer, no plano econômico.