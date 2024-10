Fiocruz Ceará participa da SNCT

Estudos da Fiocruz Ceará serão apresentados na 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT),um dos maiores eventos de divulgação científica do Brasil, que reúne iniciativas por todo o país, envolvendo escolas, universidades e instituições científicas.

Com o tema "Biomas do Brasil: Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais", a edição deste ano visa destacar a biodiversidade brasileira e os saberes tradicionais dos biomas. "A participação da Fiocruz na SNCT vem reafirmar seu compromisso com uma abordagem de ciência cidadã que reconhece e valoriza o saber das comunidades e sua participação na construção compartilhada do conhecimento", afirma Ana Cláudia Teixeira, pesquisadora da Fiocruz Ceará.