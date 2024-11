Trajetória e arte

A trajetória e a rotina de Bruno Sofia foi contada na obra audiovisual "Os Dias de Sofia", com lançamento para essa segunda-feira, 4. O filme aborda pontos específicos dessa jornada. Entre elas, o impacto do diagnóstico; a perda da autonomia; cuidados com a saúde mental; o esforço da família para buscar tratamento; a cirurgia e adaptação pós-cirúrgica; a ressignificação dos sonhos. O conteúdo estará disponível para os assinantes do OPOVO . Abaixo obras do artista visual realizadas com ferramentas de Inteligência Artificial.