Novembro Azul: clínica promove programação especial e exames gratuitos

Foto: Pexels O Novembro Azul é uma campanha global que visa estimular a prevenção ao câncer de próstata

A Clínica Oncovie lançará oficialmente sua campanha “Novembro Azul” nesse sábado, 9 de novembro, a partir das 8 horas. O evento, dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata, tem uma programação especial e contará com palestras de médicos especialistas e exames gratuitos

Localizado na Avenida Virgílio Távora, 1070, no bairro Aldeota, a instituição convidou o médico urologista Hidelbrando Mota Filho para um debate que abordará temas fundamentais sobre saúde masculina e os principais cuidados para a prevenção do câncer de próstata.

A atividade é aberta ao público e visa conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento eficaz da doença. Além da palestra, a Oncovie oferecerá exames gratuitos de Microultrassom ExactVU, tecnologia de ponta para o rastreamento do câncer.

Este tipo de exame permite um diagnóstico mais detalhado e preciso, contribuindo para o tratamento eficaz e o aumento das chances de cura.Os pacientes serão previamente selecionados.



A campanha Novembro Azul é uma campanha global que visa estimular a prevenção ao câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O diagnóstico precoce tem chances de cura em até 90%.

Serviço:

Data: 09 de novembro, sábado

Horário: A partir das 8h

Local: Clínica Oncovie — Avenida Virgílio Távora, 1070 — A, Aldeota