Maus hábitos são relacionados a perda dentaria

Foto: Arquivo Pessoal DAVI Cunha é dentista e especializado em implantes

O envelhecimento dos dentes é um processo natural que ocorre com o passar do tempo e está relacionado, tanto ao desgaste, quanto às alterações na saúde bucal. Entre as principais causas desse processo estão a perda de esmalte, a retração gengival e o acúmulo de placa bacteriana ao longo dos anos.

Para o dentista especializado em implantes, Davi Cunha, um fator muito importante nesse processo é o acúmulo ou desequilíbrio das cargas mastigatórias, provocado principalmente por perda de dentes e mau posicionamento dos dentes remanescentes.

"Esse desequilíbrio, juntamente com o bruxismo — ato de apertar os dentes ou serrar a mandíbula em excesso —, são as principais causas do envelhecimento precoce dos dentes por conta do desgaste acelerado. A retração gengival e o desgaste do esmalte também podem contribuir para a perda dentária", afirma.

Sobre essa perda, o especialista destaca que tal condição pode afetar a qualidade da mastigação — impactando na digestão e nutrição —, e até mesmo prejudicar a fala. Além disso, pode ocasionar alterações na estrutura facial, o que muitas vezes está associado ao envelhecimento precoce, afetando diretamente na autoestima.

Falta de higiene bucal, doenças gengivais (como a periodontite), cáries não tratadas, traumatismos e desgaste dental excessivo estão entre os principais fatores por trás da perda dentária. "Pessoas jovens também estão em risco, especialmente aquelas que não mantêm uma rotina de cuidados bucais adequada", alerta o dentista.

Ele aponta que o bruxismo, associado ao stress, ansiedade e uso de alguns medicamentos tem aumentado entre jovens e adultos, agravando rapidamente os casos de perda dentária precoce. "Maus hábitos, como fumar, uma alimentação rica em açúcar e o consumo de bebidas ácidas, podem acelerar o processo dessa perda", relembra.

Um dos tratamentos mais eficaz para o combate dessa perda, é os implantes dentários, considerado uma solução segura que oferece estabilidade e funcionalidade, além de restaurar a aparência natural do rosto.