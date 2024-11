Aplicativo gratuito auxilia nos cuidados de crianças com câncer

Foto: Reprodução UnB A ferramenta visa auxiliar famílias e profissionais com informações relacionados ao tratamento oncológico infantil.

Desenvolvia pela Universidade de Brasília, o PedOnco foi uma das atrações da edição de 2024 da Feira de Negócios e Inovação (FNI), realizada em outubro pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento (CDT/UnB). A ferramenta auxilia famílias e profissionais com informações relacionados ao tratamento oncológico infantil.

Resultado de pesquisas desenvolvidas pela UnB, em parceria com o Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) e a empresa Med Health Care, o acesso ao aplicativo é gratuito e pode ser baixado nas lojas da Play Store e App Store.

Nicole Mauricio, ilustradora do projeto, explica que o foco sempre foi criar algo lúdico e de fácil entendimento. Para ela, quando o projeto foi iniciado não se esperava toda a sua complexidade. "Foi um momento muito emocionante e me deu uma pequena amostra de como esse app pode fazer a diferença", finaliza.

O conteúdo do aplicativo é baseado no livro Cuidados da Oncologia Pediátrica, que conta com a participação de mais de 30 autores. A produção relacionada ao PedOnco faz parte do projeto Uso Racional de Medicamentos na Oncologia Pediátrica e recebeu financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).