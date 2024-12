Especialista alerta sobre o uso indevido de medicamentos

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil EFEITOS colaterais podem ser graves

A procura do corpo perfeito e magro é uma tendência que deixa os especialistas sempre em alerta para o cuidado com a saúde. O médico Alexandre Silva, endocrinologista e docente do Instituto de Educação Médica (IDOMED), explica os perigos do uso indiscriminado de medicamentos com esse propósito.

"O uso de medicamentos anti-obesidade sem orientação médica pode causar sérios riscos à saúde, especialmente pela possibilidade de toxicidade e efeitos colaterais graves", afirma. Medicamentos como Ozempic e Wegovy, por exemplo, exigem uma administração criteriosa e controlada.

Para o especialista, muitos pacientes sem o conhecimento necessário utilizam doses incorretas, o que pode provocar efeitos como náuseas, vômitos, e, em casos mais graves, desidratação. "Já vimos pacientes necessitarem de atendimento emergencial devido ao uso indevido desses medicamentos", relata.

O médico Alexandre explica também que alguns medicamentos, como a sibutramina, são contraindicados para pessoas com hipertensão não controlada, devido ao risco de piora da condição e até complicações cardiovasculares.