Fator de risco cardíaco

Gilmário Lima, comerciante de 51 anos, costumava manter hábitos de vida não tão saudáveis. Diabético e hipertenso, sua alimentação tinha sempre um refrigerante e um salgado.

Exercícios físicos? Não eram praticados. "Ele fingia que fazia", afirma sua irmã Graça Lima. Ela, que nos conta esse relato, foi quem percebeu que seu irmão não estava bem, já que se encontrava com a temperatura do corpo muito fria e uma moleza repentina.

"Ele estava sofrendo um infarto. Fizemos uma bateria de exames que apontou que ele já tinha sofrido outros", relata dona Graça. A médica cardiologista e especialista em arritmias clínicas, Bianca Lopes, afirma que a hipertensão tem papel fundamental na fisiopatologia do infarto do miocárdio e da insuficiência do coração.

"A hipertensão é o principal acelerador do processo de aterogênese, levando à disfunção endotelial e à inflamação dos vasos sanguíneos, favorecendo a formação de placas de gordura nas artérias do coração, aumentando o risco de infarto", explica.

Segundo a cardiologista, condições associadas a risco de doenças cardiovasculares, como diabetes mellitus e dislipidemia, quando associadas à hipertensão, aumentam exponencialmente o risco de infarto do miocárdio e do acidente vascular cerebral (AVC).

"A hipertensão é o fator de risco cardiovascular modificável mais importante que aumenta morbidade e mortalidade por todas as causas. O risco vem de seus efeitos diretos na estrutura cerebral e na microvasculatura", destaca.

A médica Bianca Lopes também esclarece que o acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI) e o hemorrágico (AVEH) são as manifestações mais comuns da lesão vascular cerebral causada pela hipertensão, sendo a principal causa de mortes e incapacidade nesses pacientes. Ela alerta que quem já teve infarto ou AVC uma vez tem maior chance de ter de novo. "Nesse cenário, todos os fatores de risco cardiovasculares precisam ser bem controlados e a hipertensão é o principal fator de risco cardiovascular modificável", conclui.