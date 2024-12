Rússia anuncia vacina contra o câncer para 2025

Foto: FERNANDA BARROS AINDA não há publicação em revistas científicas sobre a vacina

O ano está terminando e deixa novas esperanças para 2025. Esse mês foi anunciado pelo governo russo uma vacina contra o câncer que deve ser fornecida gratuitamente aos pacientes russos a partir do início do ano que vem. Todas as informações foram disponibilizadas pelo governo russo.

Ainda não existem detalhes sobre o medicamento como uma possível arma contra o câncer, no entanto, os cientistas envolvidos nos testes pré-clínicos afirmaram que a fórmula apresentou resultados positivos ao prevenir o surgimento de células cancerígenas e as metástases (expansão da doença para outras regiões do organismo).

O Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde russo informou que trabalha com duas linhas de vacinas oncológicas. Uma delas é uma vacina personalizada que utiliza tecnologia mRNA, a mesma utilizada em doses contra a Covid-19.

"Com base na análise genética do tumor de cada paciente, uma vacina única é criada para 'ensinar' o sistema imunológico a reconhecer células cancerígenas", afirmou o centro de pesquisa russo.

A vacina foi desenvolvida em colaboração com vários centros de pesquisa e ainda não há informações se o governo brasileiro irá aderir ao imunizante. O Centro de Pesquisa Médica em Radiologia do Ministério da Saúde da Rússia também está desenvolvendo vacinas oncológicas personalizadas. (com agências)