Em Fortaleza, a Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, parte do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh, oferece o primeiro serviço gratuito de atendimento multidisciplinar para o tratamento da endometriose profunda no Ceará.

Além disso, o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), unidade vinculada à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), realiza cirurgias por meio do Programa Saúde da Mulher, uma iniciativa que visa agilizar o atendimento e as cirurgias eletivas de endometriose no estado, além de oferecer tratamento especializado para a doença.

O programa é uma parceria entre a Sesa e a Secretaria das Mulheres do Governo do Ceará.