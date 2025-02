Conheça o papel dos exercícios físicos no combate à ansiedade

Uma questão muito debatida no que tange à saúde mental é a relação do cuidado com o corpo para ajudar no bem-estar da mente. Segundo especialista, os impactos positivos são amplos. Você costuma cuidar da sua saúde física e mental?

Altair Oliveira Monteiro, psicóloga clínica e do esporte, a prática de exercício físico ajuda na nossa conexão cerebral. "A ciência ainda não descobriu como aumentar nossa quantidade de neurônios, mas sabemos que é possível aumentar as conexões entre eles, as sinapses, que fazem nosso cérebro funcionar de forma mais rápida. Melhora nossa cognição, nossa memória e nossa concentração", explica.

Ela afirma que o exercício físico é responsável pela melhora mental com os neurotransmissores que são liberados pelo nosso cérebro durante a prática: a serotonina, a endorfina e a dopamina.

"A serotonina está relacionada com a sensação de prazer, de satisfação, de bem-estar. Melhora a resposta ao estresse, até a sexualidade e o descanso. A endorfina é um analgésico natural do corpo e a dopamina aumenta nossa sensação de prazer de forma mais imediata, afeta o humor, aumenta a disposição e o sentimento de satisfação em geral", detalha.

Além da liberação dos neurotransmissores e do aumento no número de sinapses, a psicóloga também dá detalhes sobre outros benefícios que uma pessoa fisicamente ativa obtém por meio desse hábito.

Outro aspecto a ser observado quando se começa a ter um estilo de vida mais ativo é o autoconhecimento. Segundo Altair, essa também é uma questão de melhora na saúde mental.

"A nível cerebral, a atividade física só tem benefícios. Tem a questão que chamo de 'efeito cascata': quando alguém começa a fazer atividade física, geralmente também busca um profissional para melhorar a alimentação, melhora o sono, começa a prestar mais atenção em si e ter um olhar para o que faz bem", relaciona a psicóloga.