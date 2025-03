O Centro de Eventos será palco do Congresso Internacional de Odontologia do Ceará (CIOCE) 2025, durante o período entre 17 e 20 de maio. Organizado pela Associação Brasileira de Odontologia — Seção Ceará (ABO-CE), o congresso reunirá milhares de dentistas e outros profissionais renomados, além de empresas do setor. A edição anterior do evento contou com sete mil inscritos.