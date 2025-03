O evento Missão Mulher Saúde deve ocorrer nos dias 28 e 29 de março, com atendimentos ginecológicos e educativos. O projeto é uma iniciativa liderada pelo Prof. Dr. Leonardo e pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com a Prefeitura de Crateús, a Secretaria de Saúde e a Policlínica do município. Informações pelo instagram @missaomulhersaudavel.