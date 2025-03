Crise na sexualidade feminina durante a maturidade

Um dos sintomas presentes na menopausa é a perda de libido, questão que atrapalha muitos relacionamentos. O desconhecimento e a falta de diálogo aberto entre os casais faz com que essa jornada se transforme em um processo solitário e mais doloroso.

A psicóloga e sexóloga Zenilce Bruno coloca essa fase como um dos momentos mais difíceis da sexualidade feminina. "Conhecemos inicialmente o ideal de sexualidade, o casamento e a maternidade. Quando chega a menopausa, há um baque muito rápido:

em um ano você se transforma em outra pessoa, pois mudamos fisicamente por conta da queda dos hormônios. Há também dificuldade em se manter o desejo de uma vida sexual ativa. Com a elevação do cansaço, a irritação e as alterações no sono, o desejo acaba diminuindo, e o contato sexual é dificultado pela redução da lubrificação vaginal", acrescenta.

A reposição hormonal ajuda na superação desses problemas, mas nem todas as mulheres podem se beneficiar desse tipo de indicação médica. Além do momento fisiológico, há também questões sociais: esse é um momento em que várias mulheres estão se aposentando; algumas começam a ser avós e outras estão se preparando para esse momento.

Diante disso, Zenilce lembra que o desejo não envolve apenas beleza, mas também a intensidade da interação entre as pessoas. "Nós desejamos os indivíduos que nos agradam com o contato com o seu corpo e com a sua alma. Nessa faixa etária, porém, as pessoas disponíveis diminuem e isso influencia o desejo da mulher", destaca.

Apesar de todas essas condições, Zenilce lembra que, quando há o amor, o desejo aumenta. "Até nos relacionamentos antigos isso acontece; às vezes, o relacionamento ganha uma nova roupagem". A psicóloga reforça que é necessário ter alguém a desejar e que a mulher também conheça o próprio corpo.