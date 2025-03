O Ministério da Saúde anunciou que o SUS oferecerá o medicamento Zolgensma, utilizado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, uma doença rara e grave. Considerado o remédio mais caro do mundo, com custo de R$ 7 milhões por dose, ele será adquirido por um valor reduzido após negociação com a farmacêutica Novartis.