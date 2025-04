Ações para superar a solidão digital

A coordenadora do Colégio Estadual Liceu do Ceará, Flávia Oliveira, comenta que, desde o retorno das aulas presenciais, acompanhou muitas crises de ansiedade nos corredores da escola. "Existia uma barreira de comunicação entre esses jovens, uma dificuldade de interagir. Eles seguem sendo cuidados por um trabalho psicoeducacional, e hoje são inseridos em diversas atividades, além das disciplinas, para o desenvolvimento desse aluno. Essa barreira vem sendo quebrada", conclui.

Para o professor Floriano Jordão, a percepção que ficou entre os profissionais da sua área foi o distanciamento emocional entre os alunos. "Antes eles eram calorosos, então essa questão da afetividade demorou muito para aparecer — está vindo agora, entre 2024 e 2025. É tudo um processo, e nós, como profissionais, precisamos criar um elo com esse jovem", reflete.

Segundo ele, os jogos são um exemplo claro de como promover o desenvolvimento social entre os jovens. "No online, você tem uma situação totalmente individualizada, mas a partir do momento em que esses jogos — com objetivo e finalidade, entram em cena, a interação entre eles se intensifica, além de estimular a parte cognitiva", finaliza.

A coordenadora pedagógica Melina Fontenele esclarece que existe um trabalho contínuo com os alunos para mostrar a importância da convivência, já que o isolamento social se tornou algo comum.

A psicóloga e psicopedagoga, Ana Letícia, explica que a internet se tornou um refúgio para muitos adolescentes, um espaço onde manifestam suas opiniões, mas que, pessoalmente, têm dificuldade de expressar. "Hoje percebo mais ganhos do que perdas. Eles estão melhorando a concentração e a conectividade com os professores e os próprios colegas. Sem o celular, é como se faltasse uma parte deles, mas a tendência é de evolução em relação a essa dependência".