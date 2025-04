Reapredendo a se comunicar

Em janeiro de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.100/2025, proibindo o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, como celulares, em escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

O objetivo da lei é proteger a saúde mental, física e psíquica das crianças e adolescentes, restringindo o uso desses dispositivos até mesmo durante os intervalos. E, de fato, as mudanças já estão sendo notadas.

Segundo os estudantes, o fim da pandemia e a volta à convivência social foram marcados por crises de ansiedade, dificuldades de interação e de se desprender dos celulares durante as aulas.

"A gente não sabia direito como interagir, éramos muito dependentes das redes sociais. Até no mesmo local a gente acabava interagindo online. Com a proibição do celular, a nossa interação ficou mais presente. Conseguimos nos concentrar melhor", comenta Priscila Santos, de 15 anos.

Ela conta que muitos alunos foram suspensos por não conseguirem cumprir a proibição. "Eles ficaram desnorteados, revoltados porque tiraram o celular. Existe ainda essa dificuldade, mas para muitos, como eu, foi ótimo, porque antigamente era muito fácil se dispersar e perder o foco da aula", diz.

Para o estudante Endel da Costa, diminuir o uso dos aparelhos o ajudou positivamente a interagir e a melhorar sua comunicação com as pessoas ao seu redor.

"Eu não sabia mais me comunicar. Hoje as coisas estão mudando para todo mundo. Estou mais focado e querendo recuperar o que a pandemia me tirou. Essa readaptação é difícil", afirma.

Segundo André Lopes, de 17 anos, as consequências vêm se amenizando, e na sala de aula eles recebem muito auxílio dos professores em relação aos estudos. "Gosto muito de fazer amizade, e durante esses anos fui me soltando mais", conclui.